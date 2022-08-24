ArtInvest：近年愈來愈多藝術品大割價？買家找Art Dealer有機會以低於市價將作品收藏？現時是出手的好時機嗎？

藝術市場大部分作品的價格在過去的春季拍賣至今都有明顯跌幅，原因除了是之前講過藝術市場的反應相對其他市場滯後，比人跌得遲，升亦升得比人慢。加上疫情期間，全球前景並不樂觀，資金苦無出路，資金一口氣湧進藝術市場，導致藝術品價格在2020至2021年底有非常顯著的爆發，現在是價格回到合理水平的時候。

藝術品推出市場基本上有四個因素，亦即是我們經常放在口邊的四個D：debt、divorce、dead和disaster，尤其是因為資產問題需要將作品出售的divorce，除了在拍賣行購藏作品，這些不能公開出售的作品都會私底下尋找獨立的 art dealer幫忙出售，因為放得急，買家有機會低於市價購藏藝術品。所以，在看似安靜的藝術市場上，只要計好數，就有機會在這個時間以低價將作品收藏過來。

主持：Helena Hau

嘉賓：Bosco Hong

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Credits

Special Thanks：Bosco Hong

Photograph／Celia Li, Oscar Wong

Video／Celia Li, Oscar Wong

Video Editing／Celia Li

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