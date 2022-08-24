24/08/2022
ArtInvest：近年愈來愈多藝術品大割價？買家找Art Dealer有機會以低於市價將作品收藏？現時是出手的好時機嗎？
Bosco Hong、Helena Hau
Bosco Hong、Helena Hau
一個不談風花雪月，只談藝術投資的節目。
主持：Helena Hau | DIVA Channel Assistant Managing Content Editor
嘉賓：Bosco Hong | Founder & CEO of Artillector
節目請來Bosco Hong和大家一起緊貼最新的藝術市場走勢和熱話，包括各大拍賣會的拍賣記錄和正在崛起的新晉藝術家，由此觀察和分析藝術家在市場的走勢和需求，以及分享在購藏藝術品時需要注意的事項。
Artillector 為一所以藝術收藏投資為主導的投資公司，未來亦將涉及藝術品保險及藝術相關的法律事宜。
Bosco Hong YouTube
ArtInvest
逢周三晚上9時更新
藝術市場大部分作品的價格在過去的春季拍賣至今都有明顯跌幅，原因除了是之前講過藝術市場的反應相對其他市場滯後，比人跌得遲，升亦升得比人慢。加上疫情期間，全球前景並不樂觀，資金苦無出路，資金一口氣湧進藝術市場，導致藝術品價格在2020至2021年底有非常顯著的爆發，現在是價格回到合理水平的時候。
藝術品推出市場基本上有四個因素，亦即是我們經常放在口邊的四個D：debt、divorce、dead和disaster，尤其是因為資產問題需要將作品出售的divorce，除了在拍賣行購藏作品，這些不能公開出售的作品都會私底下尋找獨立的 art dealer幫忙出售，因為放得急，買家有機會低於市價購藏藝術品。所以，在看似安靜的藝術市場上，只要計好數，就有機會在這個時間以低價將作品收藏過來。
主持：Helena Hau
嘉賓：Bosco Hong
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Credits
Special Thanks：Bosco Hong
Photograph／Celia Li, Oscar Wong
Video／Celia Li, Oscar Wong
Video Editing／Celia Li
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