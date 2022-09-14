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14/09/2022

ArtInvest：與英女王相關的藝術作品在短期內會有龐大升幅？蘇富比涉足一手市場，對畫廊、藝術家有何影響？

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  • Bosco Hong、Helena Hau

    Bosco Hong、Helena Hau

    一個不談風花雪月，只談藝術投資的節目。

    主持：Helena Hau | DIVA Channel Assistant Managing Content Editor
    嘉賓：Bosco Hong | Founder & CEO of Artillector

    節目請來Bosco Hong和大家一起緊貼最新的藝術市場走勢和熱話，包括各大拍賣會的拍賣記錄和正在崛起的新晉藝術家，由此觀察和分析藝術家在市場的走勢和需求，以及分享在購藏藝術品時需要注意的事項。

    Artillector 為一所以藝術收藏投資為主導的投資公司，未來亦將涉及藝術品保險及藝術相關的法律事宜。

    Bosco Hong YouTube

    ArtInvest

    逢周三晚上9時更新

　　早前我們提及，拍賣行屬於二手市場，但在這個月月尾，蘇富比即將發佈一個項目名為 Artist’s Choice，容許藝術家直接將他們的作品交到蘇富比出售，涉足一手市場。拍賣行涉足一手市場對藝術家、畫廊有甚麼影響？做一手市場和做二手市場的區別在哪？由拍賣行去推廣藝術家，是否有更大的推動力？

 

 

主持：Helena Hau

嘉賓：Bosco Hong

 

Readmore：

 

ArtInvest：首屆Frieze Art Fair在韓國首爾舉辦！同是亞洲市場，對香港的藝術市場地位有影響嗎？香港藝術發展面對甚麼危機？

 

ArtInvest：湊湊春拍熱鬧！為甚麼大熱Mr Doodle作品估價偏低？購藏Damien Hirst的版畫要注意甚麼？Andy Warhol英女皇作品幾錢成交？

 

Credits

Special Thanks：Bosco Hong

Photograph／Tim Ip, Ashley Choi

Video／Tim Ip, Ashley Choi

Video Editing／Celia Li

 

下一頁：文字版

 

 

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