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21/09/2022

ArtInvest：Andy Warhol 的Queen Elizabeth II 成同類型版畫中，歷史最高成交價格！同場加映：日本藝術家LY、六角彩子與山本麻由香的近期走向！

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  • Bosco Hong、Helena Hau

    Bosco Hong、Helena Hau

    一個不談風花雪月，只談藝術投資的節目。

    主持：Helena Hau | DIVA Channel Assistant Managing Content Editor
    嘉賓：Bosco Hong | Founder & CEO of Artillector

    節目請來Bosco Hong和大家一起緊貼最新的藝術市場走勢和熱話，包括各大拍賣會的拍賣記錄和正在崛起的新晉藝術家，由此觀察和分析藝術家在市場的走勢和需求，以及分享在購藏藝術品時需要注意的事項。

    Artillector 為一所以藝術收藏投資為主導的投資公司，未來亦將涉及藝術品保險及藝術相關的法律事宜。

    Bosco Hong YouTube

    ArtInvest

    逢周三晚上9時更新

　　今集第一件事，當然要和大家繼續跟進英女王相關作品的成交結果。2022年9月14日在英國蘇富比拍賣了Andy Warhol 的一張Queen Elizabeth II 的版畫，單看估價已經趕上市價，這幅作品在70周年登記慶典時，已有顯著升幅，如今更是成為同類型版畫中歷史最高成交價格！話雖如此，今年的藝術品市場交易明顯有下降跡象，但這並非單一藝術家、單一市場下跌，而是全球經濟下行，加上加息種種原因，大家相對會保守一些，就算是香港藏家喜歡的日本藝術家LY，都未有突破性的成交；秋拍將至，不知道是否能帶動沉寂了好一段時間的藝術市場呢？

 

 

主持：Helena Hau

嘉賓：Bosco Hong

 

Readmore：

ArtInvest：與英女王相關的藝術作品在短期內會有龐大升幅？蘇富比涉足一手市場，對畫廊、藝術家有何影響？

ArtInvest：首屆Frieze Art Fair在韓國首爾舉辦！同是亞洲市場，對香港的藝術市場地位有影響嗎？香港藝術發展面對甚麼危機？

 

Credits

Special Thanks：Bosco Hong

Photograph／Ashley Choi，Tony Leung

Video／Ashley Choi，Tony Leung

Video Editing／Ashley Choi

 

下一頁：文字版

 

 

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