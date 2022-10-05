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05/10/2022

ArtInvest：未來5至10年是時候整理Andy Warhol作品！哪些該快快放售？再看曾梵志一幅名作貶值3大因素！

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  • Bosco Hong、Helena Hau

    Bosco Hong、Helena Hau

    一個不談風花雪月，只談藝術投資的節目。

    主持：Helena Hau | DIVA Channel Assistant Managing Content Editor
    嘉賓：Bosco Hong | Founder & CEO of Artillector

    節目請來Bosco Hong和大家一起緊貼最新的藝術市場走勢和熱話，包括各大拍賣會的拍賣記錄和正在崛起的新晉藝術家，由此觀察和分析藝術家在市場的走勢和需求，以及分享在購藏藝術品時需要注意的事項。

    Artillector 為一所以藝術收藏投資為主導的投資公司，未來亦將涉及藝術品保險及藝術相關的法律事宜。

    Bosco Hong YouTube

    ArtInvest

    逢周三晚上9時更新

　　藝術投資看似高深，卻又可說很簡單。藝術市場是一個很簡單的操作，基本導致價格上升的原因只不過是需求。但不管藝術家的畫作多出色，作品有多少博物館收藏，都不等於大眾對這個藝術家的作品有相應的追捧以支撐上升的價格，因為投資藝術品最不可忽略的就是市場。由於當中的結構太過簡單，很多人不太相信，所以好多從事藝術買賣的人都會加添很多非常動聽的原因，令價格上升、製造需求。

 

　　今次以兩位藝術家的作品作為例子，分別是Andy Warhol和曾梵志，細看其升幅下降的原因。Andy Warhol的作品經常見於市場上，加上以版畫為主，作品量本身算大，但並非每件作品都能保持高價位成交，對於持有Andy Warhol 作品的藏家，未來該怎麼部署？

 

 

主持：Helena Hau

嘉賓：Bosco Hong

 

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Readmore：

 

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Credits

Special Thanks：Bosco Hong

Photograph／Ashley Tsoi，Celia Li

Video／Ashley Tsoi，Celia Li

Video Editing／Celia Li

 

下一頁：文字版

 

 

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