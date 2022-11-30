30/11/2022
ArtInvest：投資藝術品不能太感情用事？短炒忌買哪些作品？持畫多久放售才恰當？近期拍品焦點：Morandi、Andy Warhol、朱德群作品成交
Bosco Hong、Helena Hau
Bosco Hong、Helena Hau
一個不談風花雪月，只談藝術投資的節目。
主持：Helena Hau | DIVA Channel Assistant Managing Content Editor
嘉賓：Bosco Hong | Founder & CEO of Artillector
節目請來Bosco Hong和大家一起緊貼最新的藝術市場走勢和熱話，包括各大拍賣會的拍賣記錄和正在崛起的新晉藝術家，由此觀察和分析藝術家在市場的走勢和需求，以及分享在購藏藝術品時需要注意的事項。
Artillector 為一所以藝術收藏投資為主導的投資公司，未來亦將涉及藝術品保險及藝術相關的法律事宜。
Bosco Hong YouTube
ArtInvest
逢周三晚上9時更新
曾做過一個問卷調查，題目是購買藝術品的目的是甚麼，是為了欣賞？還是為了獲利？甚或是既欣賞又獲利？問卷最終派了給一千位收藏家，印象中大概七成藏家都是選擇最後的選項——既欣賞，又希望能夠獲利。但其實當作品價格上升，如果是欣賞為主，很多人都不捨得出售，那麼將有可能錯過價格的高峰，未來有機會虧錢離場。投資藝術品要保持清晰的頭腦，遇上同一幅作品短期內在市場上出現，短炒獲利的機會有多大？短炒又要注意甚麼？
主持：Helena Hau
嘉賓：Bosco Hong
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Credits
Guest：Bosco Hong
Photograph／Celia Li ,Ronald Chang
Video／Celia Li ,Ronald Chang
Video Editing／Celia Li
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