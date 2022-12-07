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07/12/2022

ArtInvest：藝術家Banksy於烏克蘭基輔牆上塗鴉被盜！究竟這類塗鴉的擁有權屬於誰？與版畫相較，同樣具收藏價值？

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  • Bosco Hong、Helena Hau

    Bosco Hong、Helena Hau

    一個不談風花雪月，只談藝術投資的節目。

    主持：Helena Hau | DIVA Channel Assistant Managing Content Editor
    嘉賓：Bosco Hong | Founder & CEO of Artillector

    節目請來Bosco Hong和大家一起緊貼最新的藝術市場走勢和熱話，包括各大拍賣會的拍賣記錄和正在崛起的新晉藝術家，由此觀察和分析藝術家在市場的走勢和需求，以及分享在購藏藝術品時需要注意的事項。

    Artillector 為一所以藝術收藏投資為主導的投資公司，未來亦將涉及藝術品保險及藝術相關的法律事宜。

    Bosco Hong YouTube

    ArtInvest

    逢周三晚上9時更新

　　早前Banksy 在烏克蘭基輔的一幅作品被一群人合力偷去。事緣藝術家為了支持烏克蘭對俄羅斯的戰爭，特意前往當地在被戰火毁壞的廢墟當中噴上極具代表作的作品，類似尺寸的作品，在拍賣市場上能以港幣幾千萬成交，反觀這一類極具意義的作品，有機會可以觸及過億元成交！這件案件引申一個問題及法律原則：如果在香港發生，牆身上面的藝術品擁有人是誰？是建築物業主本身？當時的租客？還是藝術家呢？

 

 

主持：Helena Hau

嘉賓：Bosco Hong

 

Readmore：

 

ArtInvest：投資藝術品不能太感情用事？短炒忌買哪些作品？持畫多久放售才恰當？近期拍品焦點：Morandi、Andy Warhol、朱德群作品成

 

ArtInvest：藝術品遭惡意破壞，保險有無得賠？甚麼情況下會遭拒絕賠償？蒙羅麗莎、故宮名畫都可投保？

 

Credits

Guest：Bosco Hong

Photograph／Celia Li ,Ronald Chang

Video／Celia Li ,Ronald Chang

Video Editing／Celia Li

 

下一頁：文字版

 

 

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