14/12/2022
ArtInvest：作為投資初哥，收藏古典大師級藝術品最容易、是一個好開始？未必！當中有甚麼風險要注意？
Bosco Hong、Helena Hau
Bosco Hong、Helena Hau
一個不談風花雪月，只談藝術投資的節目。
主持：Helena Hau | DIVA Channel Assistant Managing Content Editor
嘉賓：Bosco Hong | Founder & CEO of Artillector
節目請來Bosco Hong和大家一起緊貼最新的藝術市場走勢和熱話，包括各大拍賣會的拍賣記錄和正在崛起的新晉藝術家，由此觀察和分析藝術家在市場的走勢和需求，以及分享在購藏藝術品時需要注意的事項。
Artillector 為一所以藝術收藏投資為主導的投資公司，未來亦將涉及藝術品保險及藝術相關的法律事宜。
Bosco Hong YouTube
ArtInvest
逢周三晚上9時更新
不少人剛開始接觸藝術品投資時，會從古典大師作品入手。原因非常簡單，就是相對於當代藝術作品而言，古典大師作品通常比較容易理解；再者，古典藝術並沒有想像中那麼昂貴；不過，購買古典大師作品和當代藝術作品的策略可謂差天共地，當中隱含的風險和細節亦有不同；若作為投資初哥，古典藝術是不是好的開始呢？當中有甚麼風險要注意？
主持：Helena Hau
嘉賓：Bosco Hong
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Credits
Guest：Bosco Hong
Photograph／Celia Li , Ashley Tsio
Video／Celia Li , Ashley Tsio
Video Editing／Celia Li
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