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21/12/2022

ArtInvest：英國著名Art Dealer賣了7件仿製品給卡塔爾皇室成員！不幸購藏到仿製品，可依甚麼理據向賣家追討？畫廊／拍賣行需要有哪些謹慎責任？

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  • Bosco Hong、Helena Hau

    Bosco Hong、Helena Hau

    一個不談風花雪月，只談藝術投資的節目。

    主持：Helena Hau | DIVA Channel Assistant Managing Content Editor
    嘉賓：Bosco Hong | Founder & CEO of Artillector

    節目請來Bosco Hong和大家一起緊貼最新的藝術市場走勢和熱話，包括各大拍賣會的拍賣記錄和正在崛起的新晉藝術家，由此觀察和分析藝術家在市場的走勢和需求，以及分享在購藏藝術品時需要注意的事項。

    Artillector 為一所以藝術收藏投資為主導的投資公司，未來亦將涉及藝術品保險及藝術相關的法律事宜。

    Bosco Hong YouTube

    ArtInvest

    逢周三晚上9時更新

　　藝術界最近有一單法庭新聞，是卡塔爾其中一位皇室成員Sheikh Hamad bin Abdullah al-Thani與英國一位著名古董商人John Eskenazi的訴訟。皇室成員在2014至2015年期間向這位英國的古董商購入了7件古董作品，隨後發現這7件所謂古董都是仿製作品，因此決定入稟要求古董商賠償損失，結果法庭判了皇室成員勝訴。這個裁決，對於所有與藝術行業有關連的人，包括收藏家都有莫大影響，因為如果你是收藏家，購買到仿製作品，是否真的可以要求出售的畫廊賠償呢？若要追討又可依據甚麼理論？而藝術經銷商、畫廊或拍賣行出售藝術品時，需要履行哪些謹慎責任，才可避免後續的煩惱事？千絲萬縷問題，今集一一為你解答！

 

 

主持：Helena Hau

嘉賓：Bosco Hong

 

Readmore：

ArtInvest：作為投資初哥，收藏古典大師級藝術品最容易、是一個好開始？當中有甚麼風險要注意？

藝術品遭惡意破壞，保險有無得賠？甚麼情況下會遭拒絕賠償？蒙羅麗莎、故宮名畫都可投保？

 

Credits

Guest：Bosco Hong

Photograph／Celia Li , Ashley Tsoi

Video／Celia Li ,Ashley Tsoi

Video Editing／Celia Li

 

下一頁：文字版

 

 

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