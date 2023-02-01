ArtInvest：沉寂的當代藝術市場近期有哪些新寵兒？六角彩子能保持過往成交？古典大師作品反而突破樽頸？

雖然年頭的拍賣市場比較靜，但靜局中又不失一些值得留意的走向。股票市場在2023年開局似乎不錯，但藝術市場的情況則頗為特別：當代藝術市場繼續沉寂，但沉寂中，又有少數藝術家跑出，不錯的成交記錄；今次，就和大家一起看看往年活躍的六角彩子的成交走向，同期看看拍賣市場的新寵又是誰！以過往的印象，現當代藝術市場的成交是相對古典藝術市場來講，可以說都有一段距離，但近期古典大師作品則突破樽頸，一起看看究竟這幾張古典大師作品有甚麼特別，為甚麼可以跑出？

主持：Helena Hau

嘉賓：Bosco Hong

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Credits

Guest：Bosco Hong

Photograph／Celia Li, Tony Leung

Video／Celia Li, Tony Leung

Video Editing／Celia Li

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