ArtInvest：畫作不要掛窗邊？為何有些畫框堪比一幅畫的價格？如何保持作品的Condition？

一幅作品的價格，除了由作品的尺寸、顏色等因素直接影響外，亦會受到間接的環境因素而左右。所謂環境的因素除了是大環境的收藏潮流，又或是社會經濟的發展，收藏家本身如何放置作品，其實會直接影響作品的狀態，從而導致未來轉售時的價格有浮動。今集，就和大家細數，究竟有哪些影響作品狀態的做法，以及如何預防和保護作品。

主持：Helena Hau

嘉賓：Bosco Hong

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Credits

Guest：Bosco Hong

Photograph／Tony Leung

Video／Tony Leung

Video Editing／Celia Li

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