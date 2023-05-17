17/05/2023
ArtInvest：作為當代藝術投資新手，是一擲千金，還是分散投資？為何日韓藝術家作品更容易在未來轉售？
Bosco Hong、Helena Hau
Bosco Hong、Helena Hau
一個不談風花雪月，只談藝術投資的節目。
主持：Helena Hau | DIVA Channel Assistant Managing Content Editor
嘉賓：Bosco Hong | Founder & CEO of Artillector
節目請來Bosco Hong和大家一起緊貼最新的藝術市場走勢和熱話，包括各大拍賣會的拍賣記錄和正在崛起的新晉藝術家，由此觀察和分析藝術家在市場的走勢和需求，以及分享在購藏藝術品時需要注意的事項。
Artillector 為一所以藝術收藏投資為主導的投資公司，未來亦將涉及藝術品保險及藝術相關的法律事宜。
Bosco Hong YouTube
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逢周三晚上9時更新
投資當代藝術作品並不是一件容易的事，尤其是要將一筆龐大的資金押注在一張作品上，加上持有作品多年，才有機會反映出藝術家作品的升值潛力。然而，卻沒有人能夠保證未來必定升值，因為過去太多例子都顯示貶值的幾乎佔據99.99%。那麼，作為當代藝術作品投資新手，是購藏不同藝術家的作品，還是購藏在藝術市場已有一定活躍度的作品呢？究竟該從何入手？
主持：Helena Hau
嘉賓：Bosco Hong
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Credits
Guest：Bosco Hong
Photograph／Tim Ip, Tony Leung
Video／Tim Ip, Tony Leung
Video Editing／Celia Li
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