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24/05/2023

ArtInvest：Louise Bourgeois巨型蜘蛛以＄2.55億港元拍出、奈良美智畫作拍賣前收回？盤點近期藝術市場的拍品

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  • Bosco Hong、Helena Hau

    Bosco Hong、Helena Hau

    一個不談風花雪月，只談藝術投資的節目。

    主持：Helena Hau | DIVA Channel Assistant Managing Content Editor
    嘉賓：Bosco Hong | Founder & CEO of Artillector

    節目請來Bosco Hong和大家一起緊貼最新的藝術市場走勢和熱話，包括各大拍賣會的拍賣記錄和正在崛起的新晉藝術家，由此觀察和分析藝術家在市場的走勢和需求，以及分享在購藏藝術品時需要注意的事項。

    Artillector 為一所以藝術收藏投資為主導的投資公司，未來亦將涉及藝術品保險及藝術相關的法律事宜。

    Bosco Hong YouTube

    ArtInvest

    逢周三晚上9時更新

　　雖然全球加息步伐放緩，但對於難以套現的藝術品，有不少投資者都會卻步，尤其是比較大額的藝術品，更不時見到拍賣前 withdraw，顯示價位未到。過去星期三的幾場重要拍賣中，有些作品成績強差人意，有些則超額成交，當中已故法國藝術家Louise Bourgeois的大蜘蛛雕塑以約＄2.55億港元拍出，成為拍賣史上第三貴的女性藝術家；而奈良美智的一幅作品竟在拍賣被收回，一起看看近期藝術市場的焦點拍品。

 

 

主持：Helena Hau

嘉賓：Bosco Hong

 

Readmore：

ArtInvest：作為當代藝術投資新手，是一擲千金，還是分散投資？為何日韓藝術家作品更容易在未來轉售？

ArtInvest：畫作不要掛窗邊？為何有些畫框堪比一幅畫的價格？如何保持作品的Condition？

 

Credits

Guest：Bosco Hong

Photograph／Tim Ip, Celia Li

Video／Tim Ip, Celia Li

Video Editing／Celia Li

 

下一頁：文字版

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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