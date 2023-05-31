31/05/2023
ArtInvest：等待藝術市場復甦時，投資新晉藝術家是一個不錯的方向？哪些新晉藝術家值得留意？
Bosco Hong、Helena Hau
Bosco Hong、Helena Hau
一個不談風花雪月，只談藝術投資的節目。
主持：Helena Hau | DIVA Channel Assistant Managing Content Editor
嘉賓：Bosco Hong | Founder & CEO of Artillector
節目請來Bosco Hong和大家一起緊貼最新的藝術市場走勢和熱話，包括各大拍賣會的拍賣記錄和正在崛起的新晉藝術家，由此觀察和分析藝術家在市場的走勢和需求，以及分享在購藏藝術品時需要注意的事項。
Artillector 為一所以藝術收藏投資為主導的投資公司，未來亦將涉及藝術品保險及藝術相關的法律事宜。
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逢周三晚上9時更新
到底最近買賣藝術品情況如何？其實從拍賣嘅場次數量，以及每場拍賣的藝術作品數量，然後再對比歷史高位期間的藝術市場狀況，答案都可見一班。現金雖然是現在最有力量的東西，但並不代表現時不適宜買賣藝術品。投資新晉藝術家的作品就是其中一個方向，因為新晉藝術家升值潛力高，且所需要投放的現金相對較少，未來就算稍稍蝕讓，亦無傷大雅。談及香港本地的新晉藝術家，而又出現在拍賣市場上，又有哪幾位值得留意呢？
主持：Helena Hau
嘉賓：Bosco Hong
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Credits
Guest：Bosco Hong
Photograph／Tim Ip, Celia Li
Video／Tim Ip, Celia Li
Video Editing／Celia Li
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