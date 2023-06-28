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28/06/2023

ArtInvest：邦瀚斯拍賣行現當代藝術部主管分享！當代藝術市場的吸引力、年輕藏家喜歡甚麼類型的作品、購藏藝術品的貼士！

#藝術 #拍賣 #Art & Culture #藝術投資 #拍賣行 #ArtInvest #Bonhams #Marcello Kwan
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  • Bosco Hong、Helena Hau

    Bosco Hong、Helena Hau

    一個不談風花雪月，只談藝術投資的節目。

    主持：Helena Hau | DIVA Channel Assistant Managing Content Editor
    嘉賓：Bosco Hong | Founder & CEO of Artillector

    節目請來Bosco Hong和大家一起緊貼最新的藝術市場走勢和熱話，包括各大拍賣會的拍賣記錄和正在崛起的新晉藝術家，由此觀察和分析藝術家在市場的走勢和需求，以及分享在購藏藝術品時需要注意的事項。

    Artillector 為一所以藝術收藏投資為主導的投資公司，未來亦將涉及藝術品保險及藝術相關的法律事宜。

    Bosco Hong YouTube

    ArtInvest

    逢周三晚上9時更新

　　今集，ArtInvest很高興邀請到一位拍賣行專家——邦瀚斯亞洲區現代及當代藝術部的主管Marcello Kwan，和大家分享關於當代藝術市場、拍賣行的一些趣事及見聞。當中包括當代藝術市場有甚麼吸引力？拍賣行在激烈競爭下，如何爭取到一些優質的作品？如何和香港藝術家黃進曦一拍即合？年輕收藏家喜歡收藏甚麼類型的作品，以及其收藏品味；還有作為一個新晉收藏家，若想收藏藝術，有何貼士？

 

o

 

主持：Helena HauBosco Hong

 

 

嘉賓：Marcello Kwan

 

Readmore：

ArtInvest：蘇富比紐約Digital Art Collection總拍價近1,100萬美元，NFT將再次出現另一個高峰？

ArtInvest：等待藝術市場復甦時，投資新晉藝術家是一個不錯的方向？哪些新晉藝術家值得留意？

Credits

Guest：Bosco Hong

Photograph／Celia Li, Ashley Tsoi

Video／Celia Li, Ashley Tsoi

Video Editing／Celia Li

 

下一頁：文字版

 

 

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