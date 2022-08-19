插畫家Mateusz Kolek個展《Alone Together》：寂寞會發慌，孤獨則是飽滿的





三年前，波蘭插畫師Mateusz Kolek於香港舉辦了個人展覽——「Alone Together」，以探索者的身份遊走在陌生的城市中，記錄下我們這座城市的光怪陸離與複雜。三年後，他再度涉足這座複雜的城市，與藝術品牌Ztoryteller合作，以同名展覽再次與觀者見面；那擁擠的街角、看似日常的時刻，在他的畫筆下，依舊顯得有那麼一點點陌生，卻又莫名的吸引，是他擁有超乎常人的敏銳視覺，還是我們我們太習以為常，忽略了這般美？



寂寞會發慌，孤獨則是飽滿的。— 蔣勳



蔣勳在《孤獨六講》中寫下這樣一句話，「孤獨沒有甚麼不好。使孤獨變得不好，是因為你害怕孤獨。」人，生來本就是一個獨立的個體，個體與個體間的互動與傾向，才組成了群體；然而，情感隔閡又悄悄將你從群體中，分開來了。個體與群體的愛很惆悵，就像寂寞與孤獨，模糊了界線，讓你分不清到底哪個是哪個？

時次展覽，主要展出Mateusz Kolek以香港、日本及波蘭三地為題的繪畫，還有藝術家的手稿和陶瓷作品等，以及Mateusz Kolek的首本個人作品集《Alone Together》。Alone與Together，看似矛盾，卻又莫名的通；就如你、我、他穿梭在鬧市中，雖然擁擠，卻忽感一絲空洞。看著飽和的色彩、豐富的畫面，卻能感受到一種孤獨感，就像王家衛的電影，繁華中透著沉寂。但Mateusz Kolek的筆下卻又不全然是落寞，那鮮明的色調帶著絲絲數碼龐克風格的超現實，同時又散發著一種東洋氣息，有如宮崎駿的漫畫般，滲著絲絲療癒感。





Alone Together | Mateusz Kolek

日期：即日起至2022年8月28日

時間：12:00–19:00

地點：BELOWGROUND Shop 3

地址：中環皇后大道中15號置地廣場地庫