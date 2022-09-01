Orphan is back！事隔13年，25歲的Isabelle Fuhrman扮演9歲女孩，出演《孤疑：首殺》

還記得13年前，那個在孤兒院等著被領回家的女孩嗎？



看過電影《孤疑》（Orphan）的你，相信對那個綁著辮子，脖子繫著黑色頸帶的9歲Esther難以忘懷，甚至可用毛孔悚然來形容。事隔13年，《孤疑》再度回歸，推出前傳：《孤疑：首殺》（Orphan：First Kill），講述Esther在孤兒院被領養前，曾在第一個寄養家庭所發生的故事。



電影講述Esther在逃離精神病院後，便有計劃的尋找一些失踪女孩的名單，選好身份後，便想盡辦法到新的家庭生活。電影的主線依舊圍繞著經典的橋段——偽裝、慾望、報復、殺心……雖然與第一部大同小異，但相比起《孤疑》的神秘，甚至大家對Esther的身世感到好奇時，前傳卻多了一條支線——這個家庭失踪的女兒究竟去了哪裡？作為親生父母，能否認出所謂的「親生女」呢？為了家庭，父母會去到幾盡？



電影同樣由Isabelle Fuhrman飾演，不過13年過去了，Isabelle Fuhrman已從12歲的小女孩成長為亭亭玉立的25歲女生。但在電影中，她卻反向飾演一個9歲的小女孩。比起13年前，Isabelle的稚氣確實褪去不少，但她仍堅持不用特技，只靠化妝和服裝，還與服裝設計師決定從身高入手，讓其他演員，如爸爸、媽媽、哥哥穿上厚底鞋，突顯一個「9歲女孩」的嬌小。與此同時，場內的道具也特意訂製稍大的尺寸，讓整個環境營造 Isabelle Fuhrman 似乎沒有長大過一樣。