「草間彌生：一九四五年至今」：M+開幕一周年大型展覽，回顧波點女王的奇幻世界

提到草間彌生，大多人都會想起她密密麻麻的波點、南瓜等古怪又搶眼的作品吧？年過九十的她，每天依舊堅持畫畫、創作，與藝術依舊保持親密的關係。兩年前，她將猶如宇宙般絢爛的藝術裝置「Infinity Rooms」帶到英國，與Tate Modern泰特美術館攜手舉辦長達一年的《Yayoi Kusama: Infinity Rooms》展覽，作為美術館成立20週年的慶展。

想一窺波點女王的作品，不用再可惜因疫情無法飛去英國，因為M+博物館將於十一月開幕一周年之際，帶來她的大型展覽——「草間彌生：一九四五年至今」，由 M+副總監及總策展人鄭道鍊及獨立策展人吉竹美香共同策劃。屆時將呈現草間彌生逾200件作品，包括繪畫、雕塑、裝置、檔案資料等。

展覽命題「一九四五年至今」顧名思義是回顧波點女王逾70年的創作歷程，因此，時序與主題成了展覽的出發點與主軸；從二戰尾聲走到今時今日，從「無限」、「積累」、「全面連結」到「生物宇宙」、「死亡」和「生命的力量」六個不同主題，講述藝術家創作生涯的發展軌跡。

除了窺探女王的創作軌跡，今次M+博物館還帶來三組備受矚目的全新作品，分別是詮釋經典主題「無限的網」的大型裝置《神經的死亡》（2022）、大型沉浸式鏡面空間《圓點執念──渴望天堂的愛》（2022），以及兩件名為《南瓜》（2022）的大型雕塑，是藝術家除日本外，亞洲最大的個人展覽。

「若不是為了藝術，我應該早就自殺了。」— 草間彌生

藝術於不同人而言，有不同的意義。有些人會藉著藝術放鬆，有些人為了傳遞對社會、世界的情感；對日本著名藝術家草間彌生而言，藝術是紓解痛苦的良藥，亦是將自己從恐懼中解放的妙法。

草間彌生在9歲那年患上幻視幻聽精神疾病，在她眼中，身邊的事物看起來就像是讓巨大的網所籠罩著，無論去到哪裏，跑到哪裏，自己都像是網中的小螞蟻，怎麼逃也逃不掉。她害怕、她恐懼，她將這一切告知家人，卻得不到正視。面對這種無從釋放的恐懼，她拿起了筆，將她的幻覺畫了下來，這個舉動反而讓她暫且忘了痛苦。

她曾說過：「我的每一天，都在與苦痛、焦慮和恐懼奮戰。唯一能減緩痛苦的方法，就是不斷的創作。於是，我循著藝術的脈絡，找到了一條能讓自己活下去的路徑。」在繪畫中，她能短暫的忘卻這種痛苦，也只有在繪畫中，她能得到一絲喘息；然而，藝術便成了她治療自己恐懼的良藥。

「地球是一個圓點，月亮是一個圓點，太陽是一個圓點，人類都是宇宙中的微型圓點，我們都是世界上微小的圓點……」

草間彌生一生受盡幻覺縈繞，精神病和心理疾病的纏身，她曾出現無數次的尋死念頭，但正因如此，才讓她渴望活得更加絢爛，而克服這一切就是利用這一切，就像她所說的一句話：「我不想治好我的心理疾病，我想要運用它們作為我創造藝術的力量。」她將漂浮在眼中的無數圓點，一筆一劃的繪在畫紙、畫布上，後來甚至畫在人、雕塑和空間上，將自己融入這圓點世界，就是希望將自己從恐懼中解放。這些她所恐懼的無盡幻覺也成了我們眼中「古怪」又難忘的作品。

「草間彌生：一九四五年至今」

日期：11 月12日至2023年5月14日

地點：西九文化區M+博物館

位置：西展廳、展演空間、地下大堂、光庭、潛空間

票價：成人$240，特惠$150

查詢：M+

*M+會員及贊助人可於即日起至10月12日優先購買門票；公眾門票將於10月13日上午10點公開發售。

*展覽開幕當日， M+將會於大台階舉辦「草間彌生：波點以外」講座，由共同策劃此展覽的M+副總監、總策展人鄭道鍊，以及獨立策展人吉竹美香，一同深入剖析展覽，探究草間彌生的創作與理念。