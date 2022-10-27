More than Skincare：餘下幾天，去Aesop Queer Library，將心儀書本免費帶回家

一個品牌之所以吸引且流芳，不僅僅是產品做得好，其品牌帶出的價值及文化往往更能讓其昇華。來自澳洲的品牌Aesop一直安靜的坐落於不同的城市之中，沒有鋪天蓋地的廣告，沒有當紅明星的代言，就連每年的節日套裝都走文藝路線，這樣「票房毒藥」的行銷，卻俘虜不少人的心。

撇去產品，單是每個店鋪的設計便已吸引不少美學愛好者的眼光，是一個低調卻不容忽視的存在。這次談Aesop，也不談它的產品，而是談談近日吸引大多人排隊去一探究竟的「酷兒文學圖書館」（Aesop Queer Library）。

為響應Pride彩虹驕傲，Aesop以「A Story Shared, A New Chapter Carved」為主題，推出Queer Library，並將其帶到世界各地，包括紐約、倫敦、東京及台北。活動期間，Aesop會將其中一至兩間店舖化身為圖書館，將產品撤下，換上精選的書籍及文學作品，且不賣產品，卻免費送書。

Queer Library首次登陸香港，選址於鬧中帶靜的歌賦街店，展開為期6天的活動。店內精選了一系列主題好書，它們分別來自世界各地的LGBTQIA+ 作家與盟友，與此同時，時次活動還和新興獨立作者及藝術家平台 Ztoryteller合作，挑選45本橫跨小說、非小說及詩集等作品，每位踏進店舖的訪客可挑選一本喜歡的書籍，並免費帶回家，在享受閱讀的過程中，探索更多關於性別、性向等議題，發掘酷兒文化且了解其種種故事。

這次Queer Library香港站除了帶來一系列書籍外，還邀請了三位本地酷兒作家進行訪談與分享，包括小說家、插畫家和填詞人方迦南、藝術評論家、編輯和作家林三維、以及關注酷兒身份、性向與移民議題的作家盧妤，與大家進行訪談與分享，相關訪談可留意aesop.com。

Aesop Queer Library「酷兒文學圖書館」

歌賦街店

日期：即日起至31 日

*書籍送完即止

Aesop Queer Mini Libraries迷你「酷兒文學圖書館」

歌賦街店 | 希慎廣場店 | 又一城店

日期：11月1日至20日