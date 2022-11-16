佳士得香港2022秋拍11月下旬揭幕 奈良美智名作《Present》成焦點

佳士得香港將於11月25日至12月3日在灣仔會議展覽中心舉行秋季拍賣週，其中二十及二十一世紀藝術晚間拍賣會在11月30日進行。今年除了帶來常玉、格尼的精彩作品之外，還帶來了兩位日本名家奈良美智及「波點女王」草間彌生的佳作，相信各位入場人士都會目不暇給。



佳士得香港本季特別呈獻奈良美智的《Present》，此作品繪於1994年，對於奈良的創作生涯無疑是關鍵的一年，奈良1988年從愛知縣藝術大學畢業後，開始攻讀藝術，此後居於科隆，透過畫作傳遞他在德國獨居的敏感情緒，並反映自身童年、留學及成人不同階段的遭遇及人生觀。至90年代中期，奈良的作品多以黑色線勾勒，將新表現主義融入創作，同時作品亦保持簡約風格，無論佈局、圖像框架都經過奈良的精心安排。

這場競投將於線上/線下進行，線下在香港會議展覽中心，網上則於佳士得應用程式或網站，並可於透過Christie’s LIVE™觀看拍賣會現場直播。而如果有興趣參與競投，則需建立佳士得賬戶。成功建立賬戶並登入後，可透過佳士得應用程式或登入佳士得網站瀏覽拍賣日程，預先登記參與這場拍賣。

奈良美智（1959年生）

《Present》

壓克力 畫布

1994年作

© Yoshitomo Nara

《Present》畫中的中性小孩有圓潤的臉部、寬大的豆型眼睛，身穿朱紅色的裙，手中拿著一把劍，表達孩子驕傲、獨立、個性鮮明和複雜的一面。同時，這個造型與「持刀女孩」系列首幅作品《手持小刀的女孩》一脈相承。藝術批評家松井綠更形容《Present》有「寓言般的能力，即通過包含強大情感引力的單一圖像來講述故事，用富有魔力的局部細節喚起聯想」。《Present》是奈良在1990年代初創作的六幅以持刀孩童為主題的肖像畫之一，這批珍貴罕見的作品現存於舊金山現代藝術博物館。



《Present》曾於1994年阿姆斯特丹的畫廊展出，18年後，畫作重現在拍賣場，機會難逢。



拍賣詳情：

香港｜11月30日｜二十及二十一世紀藝術晚間拍賣

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