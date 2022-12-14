Beeple《人類一號》於M+焦點空間展出：無止境的行走是不停的進步？

Beeple is in Town！

自從數碼作品《每一天：前5000天》在佳士得以6,900萬美元天價成交後，NFT就正式進入大家的眼簾。那股風潮吹得有多誇張，也不用再重複了，而當中總會聽到一個詞——不可逆轉。NFT的興起，無疑帶來不少爭議，有人歡喜有人愁；但無可否認，無論對NFT的認識有多深，它已然成為討論的話題及趨勢之一。而《每一天：前5000天》的創作者Beeple也自然成為了數碼藝術、NFT的半個代名詞。

繼《每一天：前5000天》（Everydays：The First 5000 Days）後，Beeple也相繼推出不同的數碼作品；相隔不到一年，他的另一件作品《人類一號》（Human One）又再上拍場，以9,180萬美元成交，是目前位列第四的高價NFT。與《每一天：前5000天》不同的是，《人類一號》結合了實體與數碼，以雕塑的形式展現。作品中，一個身穿太空衣的人，在一個裝設了四面LED屏幕旋轉的箱子中，無間斷行走。與之同時，他身後的景觀也在變化，宛如踏上了無盡的旅途。

Beeple本名為邁克．溫克爾曼，是一位數碼藝術家和設計師，喜以荒誕、科幻、流行文化、諷刺等元素為主，過去十多年間，一直都有參與數碼藝術的創作，但2021年無疑是他的一個重大轉捩點。Beeple曾與佳士得一名NFT expert Noah Davis在訪問（https://www.christies.com/features/beeple-gets-real-with-human-one-11940-7.aspx?sc_lang=zh）中提及他是如何認識NFT，以及NFT是怎麼改變他的數碼創作，當中包括《人類一號》的靈感來源。

《人類一號》於日前在M+的焦點空間展出，簡約的清水混凝土之下，只有一個無止境行走的「旅人」，儘管沿途風景變幻，偶爾還是散發一絲獨孤感。Beeple也現身分享，他表示「無止境」是隱喻人類一直以來的進步，數碼和實體的界線也愈來愈模糊……

「Beeple:人類一號」展覽

日期：2022 年 12 月 9 日至 2023 年 4 月 30 日

地址：西九龍博物館道38號 M+ Cultural District

地點：M+博物館——焦點空間

門票：訪客可憑 M+標準門票入場參觀