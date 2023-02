倒數Art Basel 2023：闊別三年的「藝聚空間」、「策展角落」等展區重返現場，帶來13件大型裝置！

當中,要數最讓人期待的特別展區必定是匯集多件大型裝置藝術的「藝聚空間」,由第59屆威尼斯雙年展澳洲館策展人Alexie Glass-Kantor將第六度擔任藝聚空間策展人。「藝聚空間」今年以「此時.當下」(This present, moment)主題,展出13件極具規模的作品展出。包括楊沛鏗的《屋簷下的擁抱先生》,以植物生態與靜物擬人化的情感為主線的作品;還有香港藝術家林嵐帶來長達14米的作品—《推車派對》,以舊布料的拼接而成,靈感源於藝術家對女工的童年回憶;此外,還有藝術家Gimhongsok的作品《沉默的孤獨》,以勞動人口為靈感,探討勞動價值;以及烏克蘭藝術家Stanislava Pinchuk的大理石裝置作品《The Wine Dark Sea》、Carlos Aires的雕塑裝置作品《Like Tears In the Rain》和吳山專及Inga Svala Thórsdóttir仿照教堂拱頂的作品《拱林》,邀人走進其中,散步停留。

