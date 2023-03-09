葵涌邨垃圾房的Art Corner：生活的藝術？藝術的生活？追求美只是人類的天性

藝術源於生活，更高於生活。這句話簡短，卻不簡單；但每每談及藝術，似乎總能牽扯到十萬八千里遠。藝術確實有高度，但回歸本質，便是對情感、思想表達的一個方式。

近日，網上一輯相片引起了關注，同時也讓人有所反思。相片是葵涌邨的一個垃圾房的境況，在一個個排列有序的垃圾桶後面，有一面掛滿帶框畫作的牆，有人像、也有風景，大小時鐘穿插其中，形成了一幀不一樣的定格。但好景不常，照片在網上熱傳過後，垃圾房迅速變回原樣。不少人看見後，表示可惜，看見有不少消息指是房署下令清拆時，輿論更是一面倒。有人將垃圾房與畫廊、美術館比較；也有人質疑，藝術品是否一定要置於博物館、美術館或特定的藝術場合內？回看藝術史，每次藝術運動都將推翻或昇華過往的藝術信仰，因此，也得以讓藝術有了進程。在此，並不想討論藝術品是否一定要置於某種特定場地，甚或甚麼才稱得上藝術品，但可以看到的是社會的一種包容性。

就著事件，有不少媒體、文化人、藝術家都站出來說話，編者尤其喜歡香港藝術家程展緯所提及的「歸屬感」與「對美的追求」。他說：「清潔工友對工作空間的歸屬感，他們積極參與塑造自己的工作空間，是一個對崗位投入的表現。」前者是一種十分貼身且相信每個人都有所共鳴的經驗，回看自己的辦公桌、家中一隅，哪裏不是擺放著讓你熟悉且喜歡的物件，而這些物件所帶來的歸屬感（belongings）其實就是一種連接／關係（bonding），當你看見時，甚至會產生一種滿心歡愉的感覺，從而延伸至程展緯所提及的後者——對「美」追求的慾望：

「一處被人認為污糟不潔，遮鼻厭惡的垃圾房，清潔工原來不單是無感的工具，在他們自主的時空中，他們也有惜物的意識，也有在厭惡工作環境中提出美的要求，這就是『美』不單是食飽飯才說，基層或窮人也有對『美』追求的慾望，塑造有色彩的生活是每個人追求的權利。」

當人類開始追求美、欣賞美時，美學就此誕生。不管是蔣勳口中的那句「生活美學，是從過程中去享受生命、去愛生活。」，還是陳丹青所說的「真正有效的教育是自我教育。」工友將畫掛起，為工作空間點綴一番，相信也沒有過多的去想甚麼美學不美學、藝術為生活帶來了甚麼高度與深度，然而這種自發性的舉動，不正正說明了人類對於自身、身邊事物、空間、以及生活的探索，更純粹的呈現了追求美是人類的天性。