Art Basel 2023：《噴泉：夜晚花園》、《向量》，精選4大必看裝置藝術，沉浸於「藝聚空間」中

沉寂了好一段時間的藝術界盛事，於今年逐漸回到正軌。備受關注的Art Basel亦於日前舉辦自2019年起，陣容最大的一屆。參展畫廊達177間，遊走其中，可欣賞到多間國際畫廊帶來的知名藝術家作品，讓人沉浸於滿滿的藝術氣息中。

而最讓編者期待的「藝聚空間」更是闊別三年後，於今年首度回歸。由威尼斯雙年展澳洲館策展人Alexie Glass-Kantor策展，以「此刻·當下」為題，帶來14件大型藝術裝置，包括一件首次走出場外、出自美國藝術家Awol Erizku之手的作品——《重力》。而展場內的作品有海外藝術家，亦有本地藝術家，今次，就為大家精選4件作品，一同細細欣賞。

#1 中國內蒙古藝術家娜布其《噴泉：夜晚花園》

步入展場，未見真身，已聽到嘩嘩水聲。放眼看去，展場中擺放著一個紅藍噴水池，那是中國內蒙古娜布其於2020年的裝置作品《噴泉：夜晚花園》。眼見是否為真實？這是藝術家娜布其對自己創作所提出的一個問題或總結。藝術家喜以反差作為創作靈感，將原本置於室外的物件搬至室內，以作品提出「在場」的探討。噴水池以紅色、藍色的PVC膠包裹著，讓作品看似完成與非完成之間，讓觀者思考我們所認知的周遭與慣常。

#2 加拿大雕塑家David Altmejd 《向量》

另一件吸引不少人眼球的作品，是加拿大雕塑家David Altmejd的作品《向量》。看David Altmejd的作品，會有一種既寫實，但又夾雜著怪誕的感覺；材料的質感、人像、動物、自然元素的組合，營造了一種新的感觀與理解，讓作品遊走於粗暴與溫柔中。藝術家曾在不同訪問中表示，在創作過程中，為作品賦予不同意義是重要的，而這種直觀的表達手法，同時又為觀者帶來一絲好奇。

#3 香港藝術家林嵐《推車派對》

香港藝術家林嵐擅以Soft Material 作為創作媒介，今次於Art Basel帶來的作品《推車派對》由6個工業手推車開始，延伸至長達14米的拼布裝置。裝置由大量循環再用的舊布料拼接而成，懸掛於展場上方，宛如一個大型庇護傘，觀者可從中穿過，由下至上欣賞作品。作品靈感源於藝術家童年時對女工的回憶，探討勞工及消費主義的思考。

#4 Stanislava Pinchuk 《The Wine Dark Sea》

由烏克蘭藝術家Stanislava Pinchuk帶來的《The Wine Dark Sea》，以76塊大小不一的大理石組成，光滑的大理石表面均刻有字句，乍看下，就宛如墓誌銘。上面的字句分別源於希臘詩人荷馬的史詩《奧德賽》，以及2016年揭澳洲難民營慘況的瑙魯文件。出奇的，兩份看似毫無關係的書籍與文件，竟可找到十分相近的字句，藝術家將其進行配對，雕刻在大理石上，以探討移民、戰爭所帶來的流離失所。

Art Basel 2023

地點：香港會議展覽中心（香港灣仔博覽道1號）

貴賓預展（只限獲邀請人士出席）

2023年3月21日（星期二）中午12時至晚上8時

2023年3月22日（星期三）中午12時至至晚上9時

2023年3月23日（星期四）中午12時至下午2時

2023年3月24日（星期五）中午12時至下午2時

2023年3月25日（星期六）上午11時至中午12時

公眾參觀

2023年3月23日 （星期四）下午2時至晚上8時

2023年3月24日（星期五）下午2時至晚上8時

2023年3月25日（星期六）中午12時至下午6時