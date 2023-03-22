Art Basel「藝聚空間」走出展場：美國藝術家Awol Erizku以圖坦卡門為靈感，帶來大型裝置《重力》

三月的香港，連潮濕的空氣都帶著絲絲藝術氣息。在年度藝術盛事Art Basel開幕之前，已有不少展覽陸續為這藝術月拉開帷幕。闊別3年，展出大型藝術裝置的Art Basel「藝聚空間」於今年回歸，以「此刻·當下」為題，帶來多件藝術裝置。與此同時，亦是首次走出展場，於場外展出裝置作品。

首件呈現於公眾眼前的，就是來自美國藝術家Awol Erizku的大型充氣裝置作品——《重力》（Gravity）。以古埃及第18王朝法老圖坦卡門（Tutankhamun）為創作藍圖，金黃色的主調配以太古廣場的落地玻璃窗與陽光，顯得格外耀眼，讓走過的人都不禁駐足回望。

裝置原本打算於2018年展出，後因種種原因延自2020年，最終還是無果，但終於在今年首次呈現在大眾面前。作品是一個10米高的大型法老王，擺放在金鐘太古廣場的中庭，裝置近乎樓高三層。藝術家表示，裝置置於此處，可讓觀者從不同層次去欣賞作品，包括由地面、視平線，以及高處，同時還可以360度等不同角度觀望，帶來不一樣的感觀。裝置中間還有一條小隧道，裏面擺放著不同物件，如書籍、聖木、面具等，是藝術家創作過程的靈感。

古埃及文化與歷史常見於Awol Erizku的創作當中，他擅長於將物件的原本功能與語境解構，再透過重組，營造出新的一層意義。除了裝置與雕塑，Awol Erizku較為著名的創作相信是攝影作品，尤其以博物館名畫為靈感的一系列攝影作品，都讓藝術家將畫中主角換上黑人，以同樣構圖重新呈現，默默地控訴被忽略的一群。

今次作品於Art Fair以外的場地展出，Awol Erizku表示這對他來說是愈來愈重要，而在關乎能否以一個純粹的角度欣賞藝術。藝術品擺放在不同地方或語境下，會產生不同的意義。置於公共空間中，還能觀察每個路人的反應與想法，這也是Awol Erizku 今次認為有趣的地方。

Art Basel《重力》

日期： 即日起至4月2日

時間：10am － 10pm

地點：金鐘太古廣場L1層Park Court