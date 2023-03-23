Art Central 2023 Highlights：宛如迷宮的「聚合–空間2023」、定格城市與自然的《極夜花火》

聚焦於亞洲當代藝術的Art Central與Art Basel同期開幕，今年的參展畫廊有72間，帶來逾400件藝術品，展覽主要分為三個展區，分別是主展區、特選展位及個人展覽，蘊含一系列大型裝置、雕塑、繪畫、錄像作品和表演等，為藝術月增添不少藝術氣息。

步入門口，隨即可見到中國藝術家楊泳梁的《極夜花火》。作品長達18米，以藝術家標誌性的數字山水為創作手法，定格城市與自然景觀的影像。細心留意，還可見到絲絲傳統山水畫的輪廓。

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今次Art Central請來了獨立策展人萬豐（Chris Wan）作為策展顧問，為展覽打造四件大型雕塑和裝置，其中一件大型裝置由是韓國藝術家朴善基帶來的「聚合–空間2023」。作品由多件黑色焦炭組成，一個個焦炭懸掛於空中，形成宛如迷宮的空間，觀者可走進其中，感受三維空間帶來的幻象。

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與此同時，本地畫廊也展出了不少有趣的作品。例如位於上環的Square Street Gallery今次就帶來多位本地藝術家作品；包括Clara Wong的《次要創傷小調前奏曲》。這個裝置重現藝術家工作室與家的一隅，那些看似日常的物件被藝術家以詼諧的創作語言再次呈現，如穿襪子的櫃腳；由畫布製成的蛋糕與手袋，還有漏水的水管下，放著一台手提電腦等，一個個看似有趣而又無奈的畫面是藝術家回應日常生活的挫敗、矛盾與糾結。

另一邊廂，Seefood Room則展出香港藝術家兼建築師Jason Ho的個展《Fine Line》。藝術家以不同的建築思潮，以及身邊人事物為靈感，將故事定格於畫面之中，帶來了一個既抽象又寫實的空間。

每次逛展，相信總有些作品讓你駐足回望，甚至停留好一段時間。韓國藝術家權能的作品，看過的人相信都會會心微笑。經典的名畫、熟悉的面孔、電影場景，甚至身邊街景等，都被藝術家一一勾勒在畫面之中，每寸畫布都充滿驚喜，讓人忍不住停下欣賞。

Art Central 2023

日期：3月22至25日

地點：香港會議展覽中心