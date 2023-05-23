佳士得香港春季拍賣 草間彌生極罕美術館級別佳作及千禧後新作

佳士得香港將在5月24日至6月1日於灣仔香港會議展覽中心舉行春季拍賣展覽和現場拍賣，其中亮點拍品均出自全球藝術愛好者趨之若鶩的國際知名藝術大師和新星，包括草間彌生、傑夫·昆斯、趙無極、尚·保羅·里奧佩爾、吳冠中、奈良美智、尼古拉斯·帕蒂等，為世界各地收藏家提供多元化的賞藝體驗。



草間彌生的作品一直以來都是拍賣會上的熱門拍品之一。她的作品以色彩繽紛、形象簡潔而著稱，對當代藝術產生了極大的影響力 - 從市場上極為珍罕的紐約時期紙本作品，貫穿整個藝術生涯以波點元素貫穿整個藝術生涯的南瓜、花卉主題，自傳式的隱喻，以至展現生存與死亡的雕塑、及描繪面部的強烈視覺元素作品，令佳士得香港春季的二十及二十一世紀藝術拍場，成為草間彌生作品的伸展台。

聚集的力量：生命與死亡

草間彌生 (1929年生)

《在死海中行走》

縫制織物及填充物 塑料水果 玻璃纖維劃艇 銀漆

58.4 (H) x 236.5 x 143 cm.

1981年作

估價：港元 18,000,000 – 28,000,000

此作將於5月28日佳士得香港二十及二十一世紀藝術晚間拍賣呈獻

當中亮相於5月28日晚間拍賣的《在死海中行走》是草間彌生創作的一件超大型軟體雕塑，靈感源自於1963年在葛楚·史坦畫廊那里程碑般的沉浸式裝置作品《聚積：千船會》。自 1961 年起，軟雕塑一直是草間彌生創作重心之一。草間彌生重複地以男性生殖器官為主題，將它融於創作，希望能達成某種療癒效果。《在死海中行走》則是其標誌性作品，以一個真實大小的金屬顏色的划艇和船槳為主體，並佈滿數百個男性生殖器官形狀的凸起填充織物，當中的生命力令人震懾。

草間彌生 (1929年生)

《花》

壓克力 畫布

130.3 x 97 cm. (51 1/3 x 38 1/5 in.)

2015年作

估價：港元 32,000,000 – 55,000,000





草間彌生 (1929年生)

《南瓜》

壓克力 畫布

73 x 90.8 cm. (28 ¾ x 35 ¾ in.)

2000年作

估價：港元 28,000,000 – 38,000,000





草間彌生 (1929年生)

《無限之網 (BAJO)》

壓克力 畫布

145.5 x 145.5 cm. (57 ¼ x 57 ¼ in.)

2013年作

估價：港元 19,000,000 – 25,000,000





其他草間彌生亮點拍品

此外，是次春拍將再續上季大獲成功的千禧後專題拍賣，成為本季的另一大亮點，這些作品風格新穎、獨特，蘊含著豐富的文化內涵，當中包括瑪莉亞·貝利奧《家 (船)》、梁遠葦《斯提克斯河》、尼古拉斯·帕蒂《靜物》和艾佛莉·辛雅《無題》等西方大師及新銳藝術家的重要作品。





瑪莉亞·貝利奧 (1982年生)

《家 (船)》

水彩 和紙拼貼 畫布

183 x 152 cm. (72 x 60 in.)

2013年作

估價：港元 8,500,000 – 12,000,000

梁遠葦 (1977年生)

《斯提克斯河》

油彩 畫布

250 x 299.7 cm. (98 1/2 x 118 in.)

2009年作

估價：港元 10,000,000 – 15,000,000

尼古拉斯·帕蒂 (1980年生)

《靜物》

軟粉彩 麻布

150 x 180 cm. (59 x 70 7/8 in.)

2015年作

估價：港元 26,000,000 – 36,000,000





艾佛莉·辛雅 (1987年生)

《無題》

壓克力 畫布

203.2 x 228.6 cm. (80 x 90 in.)

2016年作

估價：港元 15,000,000 – 20,000,000

除了藝術作品外，是次春拍的一大焦點之選，當屬一枚百達翡麗型號2523J雙錶冠世界時間腕錶。大多數最精美、最稀有的百達翡麗古董腕錶均由世界知名的國際藏家和博物館珍藏，以至每年投入公開市場的古董腕錶愈來愈少。每當一枚百達翡麗的傳奇作品重新出現在拍賣市場上時，都會引起收藏家極度的興奮。百達翡麗型號2523J雙錶冠世界時間腕錶的錶殼採用了18K黃金製作、雙錶冠設計，配有百達翡麗特別為1957年瑞士航空公司啓動「世界時間」計劃開發的掐絲琺瑯錶盤，有極高的收藏價值。

百達翡麗

18K金雙錶冠世界時間腕錶，配24小時顯示及北美洲地圖掐絲琺瑯錶盤，型號2523J，1955年生產

估價：港元 55,000,000 – 120,000,000

本次拍賣將採用線上/線下雙重模式進行，線下拍賣地點位於香港會議展覽中心，線上則可透過佳士得應用程式或網站參與競投，並透過Christie’s LIVETM觀看現場直播。如果有興趣參與競投，則需建立佳士得賬戶。成功建立賬戶並登入後，可透過佳士得應用程式或登入佳士得網站瀏覽拍賣日程，預先登記參與這場拍賣。



拍賣：

香港 l 5月28日 l 千禧後晚間拍賣

香港 l 5月28日 l 二十及二十一世紀藝術晚間拍賣

香港 l 5月28日 l 名匠巨鑄 (II) – The Triazza Collection

香港 l 5月29日 l 二十世紀藝術日間拍賣

香港 l 5月29日 l 二十一世紀藝術日間拍賣







了解更多：

千禧後晚間拍賣

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二十及二十一世紀藝術晚間拍賣

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名匠巨鑄 (II) – The Triazza Collection

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