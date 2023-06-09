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09/06/2023

法國藝術家Francoise Gilot享年101歲！那個捨畢加索而去的女子：「我從不覺得繪畫無聊」

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Text: Helena Hau

　　法國藝術家弗蘭索娃・吉洛（Francoise Gilot）於2023年6月6日逝去，享年101歲。每每談及Gilot，大家似乎總會想起她與畢加索的過往。然而不同的是，在畢加索眾多情人之中，Gilot是那個捨畢加索而去的女子。

 

Francoise Gilot 與畢加索

 

　　在藝術史上，不管是比例還是地位，男性藝術家總佔據了主導的位置，而他們的作品也經常被視為更具有價值和重要性；直至近年，女性藝術家才逐漸被發掘及肯定，被納入到主流藝術史之中。Gilot作為女性藝術家，其藝術生涯與名聲不免也與畢加索聯繫在一起，甚至被人標籤為受畢加索的影響等等。

 

畢加索為Gilot繪下的《綠衣女子坐像》

 

　　Gilot出生於1921年11月26日的巴黎市郊，在母親的薰陶下，她自小便鍾情於藝術，她曾跟隨超現實主義畫家恩德雷．羅茲達（Endre Rozsda）習畫。年僅21歲，已成為巴黎畫派（School of Paris）的成員之一，並於1943年在巴黎舉辦了首個個展，早在遇上畢加索之前，Gilot已與藝術結下了緣。只不過她和畢加索的相遇，正值她最青春的年華，而比她年長四十歲的畢加索，已經名聲大躁。

 

Francoise Gilot

 

　　看Gilot於20世紀五十年代的作品，帶著立體主義的色彩，結合幾何元素、結構與重新組合的手法，詮釋她眼中的景象。但Gilot的立體主義的呈現並不像畢加索的那般徹底，被解構的元素以半抽象的手法呈現，如繪於1953年的自畫像《藍色研究》仍然清晰分辨出人物特徵，其幾何和線條的運用比起畢加索而言，更為流動，沒有鮮明的棱角，以圓滑的線條為畫面增添一絲動態與柔美之感。

 

《藍色研究》

 

　　立體主義並不是Gilot創作中唯一一個影響，她也受馬蒂斯標誌性的野獸派所影響。從20世紀七十年代的創作中，不難看到鮮豔的色調與拼貼的元素，符號性在她的創作中也是尤為突出。當藝術思潮從巴黎走到美國後，Gilot的創作也在不斷嘗試與創新，在幾何與線條的基本元素下，她的作品逐漸也有過全抽象的呈現。

 

《生生不息的森林》

《白雲》

 

　　在Gilot長達101歲的生命中，創作就佔了她70餘年。當中，她經歷過不同流派的藝術運動與風格，與其說她活在畢加索的影子之下，不妨將焦點放在她的創作如何轉變及昇華。無論如何，Gilot和畢加索之間的關係是二人生命中無法抹去的，當中有快樂也有悲傷，他們的創作說是互相影響，也無可避免，畢竟生活是藝術的靈感之源。

 

 

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