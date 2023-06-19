Phillips呈獻美國當代藝術家Brett Crawford個展《WAST3D POT3NTIAL》，以藝術療癒傷口

繼草間彌生及鹽田千春作品聯展《(Re)Trace Kusama to Shiota》後，富藝斯於月頭帶來美國新晉藝術家布雷特·克勞福德（Brett Crawford）於亞洲的首個個展《WAST3D POT3NTIAL》，展出藝術家近年的一系列畫布創作與雕塑作品。









Brett Crawford來自美國南加州，他並不像一般藝術家那樣科班出身，成長路上更是被暴力、毒品、犯罪所包圍，他曾在富藝斯的其中一個訪問中提及，自己也曾一度沉淪，甚至面對牢獄之災。而《WAST3D POT3NTIAL》就如Brett Crawford的人生路上的反射，是他對於過去、現在、未來的「獨白」。



「以藝術為載體，將記憶轉變為作品，希望與更多觀眾分享其中蘊含的力量。」

— Brett Crawford

Brett Crawford的創作涵蓋不少街頭元素及流行文化的符號，而在時次的展覽中，木偶Pinocchio更是主角。開幕那天，Brett Crawford站在其中一幅作品前，和大家分享到Pinocchio與他的故事。對於Pinocchio的印象，不少人會很自然聯想到一個說謊鼻子就會變長的小朋友，但Brett卻更在意Pinocchio的另一面——勇於面對困難與挑戰的小木偶。









Pinocchio是Brett的創作靈感，他欣賞Pinocchio的勇氣、堅毅與冒險精神。在他的畫裡，Pinocchio不僅僅是迪士尼故事裡那隻小木偶，同時還是一個20歲、30歲，經歷青春期、成長期的男孩，甚至還描繪了木偶遇見自己喜歡的人，組織家庭後的生活。藝術家將Pinocchio視為救贖的象徵，畫裡的木偶所經歷的事，及其所見所聞，都是Brett想說的話，也是Brett透過這個角色去和大家說的話。





驟眼看，Brett的創作充滿了流行文化的符號，但細品之下，會發現其實很多元素都蘊含了他的個人經歷與想法，如作品《第一步》（FIRST ST3P）中，Brett加入了瑪利歐遊戲中的超級蘑菇元素，這些蘑菇對闖關者而言，是不同的動力及力量，而畫中的小木偶靠自己雙手打造了自己出來的過程，與另一件雕塑作品《白手起家》（S3LF MADE）不謀而合，而作品名稱亦反映了Brett的想法與經歷。





Brett的作品中，也有不少與時代交接的語言，如作品《珍珠》（《P3ARL》）就描繪了現代青少年的普遍狀態，小鳥是母親的化身，所唱之歌就如所說的話語，但只見女孩帶著耳機，仿如當父母的話是耳邊風般的影像；而命名為《珍珠》只因Brett畫著畫著，只覺構圖愈來愈似名畫《帶著珍珠耳環的少女》。除了流行文化的符號，Brett的不同作品中，也有不乏元素來自過去的經典故事、大師畫作等，如《浪費潛力》（WAST3D POT3NTIAL）中，小木偶背後那個交叉雙臂的男人，其靈感就是源自保羅·塞尚（Paul Cézanne）作品《雙臂交叉的男人》，只見其身體微側，扭頭看著已掙脫束縛的木偶，完成了其表演後的謝幕；而畫作背後，還有Brett寫下的一句話：「I FOUND MY WAY HOME」。



Brett Crawford 個展《WAST3D POT3NTIAL》

日期：即日起至6月22日 | 10 am至6pm

地點：富藝斯亞洲總部 | 九龍西九文化區管理局大樓G/F