Phillips呈獻美國當代藝術家Brett Crawford個展《WAST3D POT3NTIAL》，以藝術療癒傷口

Brett的作品中,也有不少與時代交接的語言,如作品《珍珠》(《P3ARL》)就描繪了現代青少年的普遍狀態,小鳥是母親的化身,所唱之歌就如所說的話語,但只見女孩帶著耳機,仿如當父母的話是耳邊風般的影像;而命名為《珍珠》只因Brett畫著畫著,只覺構圖愈來愈似名畫《帶著珍珠耳環的少女》。除了流行文化的符號,Brett的不同作品中,也有不乏元素來自過去的經典故事、大師畫作等,如《浪費潛力》(WAST3D POT3NTIAL)中,小木偶背後那個交叉雙臂的男人,其靈感就是源自保羅·塞尚(Paul Cézanne)作品《雙臂交叉的男人》,只見其身體微側,扭頭看著已掙脫束縛的木偶,完成了其表演後的謝幕;而畫作背後,還有Brett寫下的一句話:「I FOUND MY WAY HOME」。

