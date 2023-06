以夢幻的煙火拉開帷幕：爆破藝術家蔡國強與YSL呈獻最新個展《宇宙遊—從“原初火球”出發》

《宇宙遊——從“原初火球”出發》 日期:6月27日至8 月 21 日 地點:東京國立新美術館 *《When the Sky Blooms with Sakura》的煙火表演將於6 月 29 日晚上 8 時在 YSL.COM 播出。

煙火只有在晚上時,才是絢爛的嗎? 日前,日本福島縣磐城市的海岸上空,被一陣宛如櫻花般浪漫的煙火劃破了寧靜;只見粉色的煙火在藍天白雲的晴空下,瞬間綻放;隨著風起,煙火的後勁如絲綢般飄逸,讓一切都顯得那麼夢幻。 原來,那是時尚品牌Saint Laurent的創意總監 Anthony Vaccarello 邀請中國當代藝術家蔡國強所創作的白日煙火藝術《櫻花滿天的日子》(When the Sky Blooms with Sakura)。