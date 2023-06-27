以夢幻的煙火拉開帷幕：爆破藝術家蔡國強與YSL呈獻最新個展《宇宙遊—從“原初火球”出發》

煙火只有在晚上時，才是絢爛的嗎？



日前，日本福島縣磐城市的海岸上空，被一陣宛如櫻花般浪漫的煙火劃破了寧靜；只見粉色的煙火在藍天白雲的晴空下，瞬間綻放；隨著風起，煙火的後勁如絲綢般飄逸，讓一切都顯得那麼夢幻。



原來，那是時尚品牌Saint Laurent的創意總監 Anthony Vaccarello 邀請中國當代藝術家蔡國強所創作的白日煙火藝術《櫻花滿天的日子》（When the Sky Blooms with Sakura）。



蔡國強擅以爆破作為創作手法，而火藥到了他的手裡，立馬成了製造瞬間燦爛的魔法藥水。從燃點起算，他的作品無疑是消逝即瞬的，但留下的後勁、甚或背後的籌備卻是以年計算，當中包括了醞釀了超過二十年時間的《天梯》。《天梯》是蔡國強最為標誌性的作品之一，中間經歷了1994年首次在英國巴斯執行、2001年在上海APEC和2012年在洛杉磯這三地的嘗試和挫折後，終於在2015年的福建泉州的家鄉，成功燃起了這條高500公尺，寬5.5公尺的梯子；隨著火光快速向上蔓延，歷時150秒的作品在眾人的注視下，燃燒殆盡，完美落寞。





蔡國強的爆破藝術雖是瞬間燦爛，卻又是永恆的，所留下的記憶也是讓人久久難以忘懷的。而日前在福島縣磐城市上空的浪漫煙火，只是一個前奏；作為他最新的個人作品展《宇宙遊——從“原初火球”出發》的帷幕。







「在爆炸的瞬間，天地人間的一切都不再存在，時間和空間停止，或者可以這麼說，時間和空間回到它們的起源點。」— 蔡國強









這次展覽由東京國立新美術館與 Saint Laurent 攜手舉辦，於6月29日開幕。不僅是最新的個人展，也像是一個回望。展覽以「原初火球」為題，那是蔡國強於1991年舉辦的展覽，以回顧及探索藝術家一直以來所迷戀的宇宙，以及所看不見的世界與哲學。展覽將展出經典的屏風裝置《原初火球》、以LED構造的大型燈光裝置《與未知的相遇》，以及三件以玻璃鏡子呈現的爆破畫等，除此以外，還有美術館所收藏的50逾件作品、檔案、錄像等，讓觀者細細欣賞與感受蔡國強既充滿激情與浪漫的藝術表現。





《宇宙遊——從“原初火球”出發》

日期：6月27日至8 月 21 日

地點：東京國立新美術館



*《When the Sky Blooms with Sakura》的煙火表演將於6 月 29 日晚上 8 時在 YSL.COM 播出。



