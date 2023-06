蘇富比呈獻Queen靈魂主唱Freddie Mercury巡迴展與拍賣，公開逾千件私人珍藏！

蘇富比於日前釋出「Freddie Mercury 的世界」專場拍賣系列,將於9月在倫敦舉辦多場不同主題的拍賣會,包括「情迷日本」、「回到花園寓舍」、「舞台之光」等不同主題的拍賣,向大家展示Freddie Mercury從未公開亮相的私人收藏。這些珍藏從舞台服飾到家具擺飾、從古董到藝術作品等,多達1500多件,而在拍賣會之前,蘇富比正舉辦世界巡迴展覽,於紐約、洛杉磯、香港和倫敦率先展出其經典及焦點拍品。在香港的巡迴展中,就展出了Freddie Mercury的最後一次巡迴演唱會「The Magic Tour」中穿戴的「王冠」服飾,還有經常在舞台穿著的經典運動鞋履、《We are The Champions》歌詞手稿、《Killer Queen》歌詞手稿、獎座、以及上述歌川廣重的《大橋安宅驟雨》木版畫等作品,讓人感受除「音樂」以外的Freddie Mercury。

Freddie Mercury將愛將林林總總心儀的小玩意、藝術品和古董統統帶回家,紛紛擺放在他位於倫敦西區肯辛頓的「花園寓舍」(Garden Lodge)的各處角落中。他的收藏範圍可謂十分廣,從時尚首飾到舞台戲服、從家具用品到古董擺飾、從日本版畫到西方油畫,當中包括野獸派亨利·馬蒂斯的《黑色背景上的白色面具》、巴布羅·畢加索的《戴黑帽的賈桂琳》,以及馬克·夏加爾和喬治·布拉克的作品等。鍾愛日本文化的他,更將地下室佈置為充滿東洋氣息,以及和風設計的「日本房間」;裏面放滿了來自日本十九世紀至二十世紀的藏品,包括大正至昭和時期陶瓷以及江戶時代漆器,還有一系列浮世繪木刻版畫,當中包括了歌川廣重的《大橋安宅驟雨》。這幅版畫出自歌川廣重的「名所江戶百景」系列,就連梵高都十分喜愛,更一度臨摹為《The Bridge in the Rain (after Hiroshige)》,現藏於阿姆斯特丹的梵高博物館。

談及Freddie Mercury,相信大家很自然就會聯想到他在舞台上的精彩表演,嘴邊也會不自覺哼起《Bohemian Rhapsody》或《We Are the Champions》等經典歌曲。作為英國搖滾樂隊Queen的靈魂人物,Freddie Mercury的一生雖然短暫,但卻留下了一首又一首的經典的歌曲,以及與光輝的時刻。