Art Basel HK 2024全面回歸！242間參展畫廊，帶來一系列現當代藝術、著名雕塑、大型裝置作品

每年三月，都是屬於藝術愛好者的月份。而當中，最為矚目的藝術界盛事非Art Basel莫屬。日前，Art Basel公佈了2024年香港展會的最新動向，包括參展的畫廊與焦點藝術家及其作品。縱觀2024年香港巴塞爾展會共計242間參展畫廊，比起今年的177間藝廊，多出65間藝廊，可謂經歷三年疫情後，首度全面回歸的狀態。

2024年的展期定在2024年的3月26至30日，屆時將有來自40個國家和地區參展藝廊，有25間藝廊更是首次參與，包括Station（墨爾本、悉尼）、Tim Van Laere（安特衛普、羅馬）、Almeida e Dale Galeria de Arte（聖保羅）、 紅樹林畫廊（深圳）、戶爾空間 （柏林、北京）、Fitzpatrick（巴黎）等；其中亦有暫別後再度回歸巴塞爾的68間藝廊，如Galerie Lelong & Co.（巴黎、紐約）、里森畫廊（北京、上海、倫敦、洛杉磯、紐約）、Matthew Marks Gallery（洛杉磯、紐約）、Miguel Abreu Gallery（紐約）等，從經典的大師之作到當代新晉藝術家作品、從二維平面到三維立體，以致近年大熱的數碼藝術和人工智能都有，相信陣容和作品都不容小覷。

展區亦恢復如常，分為藝廊薈萃（Galleries）、藝術探新（Discoveries）、亞洲視野（Insights）、「策展角落」（Kabinett）、「藝聚空間」（Encounters）、「光映現場」（Film）以及與「與巴塞爾藝術展對話」；單是藝廊薈萃（Galleries）就匯聚了200間世界頂級藝廊，當中焦點包括Alison Jacques畫廊將帶來美國藝術家希拉·希克斯（Sheila Hicks）著名且標誌性的紡織藝術；而來自上海的BANK則帶來萬曼（Maryn Varbanov）的作品，而他的作品也在近月M+的展覽《宋懷桂：藝術先鋒與時尚教母》上可以見到！除了大型藝術裝置，還有值得期待的數碼藝術作品，包括Taro Nasu池田亮司以聲音為靈感的視聽裝置，以及「希克獎 2023」入圍藝術家苗穎帶來的人工智能創作的影像作品。

首次參加主展區的藝廊維伍德畫廊（安特衛普、香港）將呈獻跨學科概念藝術家金守子的作品，結合了表演、錄像、攝影及利用織物、燈光與聲音的場域特定裝置藝術

藝術探新（Discoveries）匯集22間藝廊，有來自孟買的Jhaveri Contemporary、巴黎的Fitzpatrick等來自東京、紐約、曼谷等地的藝廊。在這個展區裏，其中一個聚焦的主題就是現代社會的城市化發展與公共空間轉變的複雜議題；亦有本地藝術家李繼忠對香港、歷史、身份認同為主題的探討作品，由三米畫廊（北京、倫敦）展出。至於每年都有大型雕塑與裝置的「藝聚空間」（Encounters），則要繼續留意之後的發布！

貴賓預展（憑邀出席）

2024年3月26日（星期二）中午12時至晚上8時

2024年3月27日（星期三）中午12時至下午4時

2024年3月28日（星期四）中午12時至下午2時

2024年3月29日（星期五）中午12時至下午2時

2024年3月30日（星期六）上午11時至下午1時

開幕之夜

2024年3月27日（星期三）下午4時至晚上8時

公眾開放

2024年3月28日（星期四）下午2時至晚上8時

2024年3月29日（星期五）下午2時至晚上8時

2024年3月30日（星期六）下午1時至晚上7時