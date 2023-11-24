藝遊西九文化區！大熱音樂劇「大狀王」再度上演、激浪派代表「彩虹藝術家」靉嘔展覽

隨著西九海旁的聖誕樹亮起了燈，屬於節假日的粒子頓時從空氣中散開來。在感嘆時間又帶走了一年的光陰之際，也不禁地沉浸在海風與暖陽的氛圍中，感受它的流逝。西九文化區是編者週末或閒暇時候的首選，不管是那裡的海風草坪，還是M+博物館、故宮文化博物館、戲曲中心的展覽、話劇，都能讓平日裡急促又緊張的生活感，暫且拋開一邊，享受一刻心靈靜謐。在節假日到來之際，不妨看看年末有甚麼展覽、劇目，為周末閒暇注入一絲愜意與靈感！

西九文化區 x 香港話劇團：《大狀王》

喜歡話劇的你，相信對去年上演的原創粵語音樂劇《大狀王》不會陌生。這部音樂劇首演橫掃了第31屆香港舞台劇獎的十個奬項，成為歷屆獲獎最大的製作，後來更徇眾要求加場演出！然而，還是不幸錯過了劇目，不妨留意香港話劇團和吸取中心的動態——《大狀王》今年將原班人馬重演！

《大狀王》以《審死官》為靈感，將經典粵劇改編為音樂劇搬上舞蹈，以精彩的公堂對薄戲展開帷幕。故事講述廣東狀王方唐鏡助紂為虐、黑白顛倒，冤情導致六月飛霜，更因此惹來厲鬼纏身索命。為了保命，方唐鏡決定洗心革命。然而，劇本又怎會如此平淡，其中的大反轉相信也會觀眾帶來了驚喜，讓生死、善惡所延伸的人生無常、一念之間等話題表達得更淋漓盡致。

再者，《大狀王》的幕後班底亦不容小覷，集合了作曲家高世章、作詞人岑偉宗、編劇張飛帆及導演方俊杰，將鬥智鬥力的故事情節，融入扣人心弦的歌曲詞中，由一眾演員傾力演出。其實《大狀王》能順利公演，可謂歷經磨難。還記得2019年預演後，在2020年便正式公映，期間卻又因疫情關於兩度剎停，但好的作品總是會發亮的，也應該被人看見！

*演出全長約3小時，包括15分鐘中場休息

《大狀王》場次

2023年11月30日（星期四）晚上7時45分

2023年12月1至3日（星期五至日）晚上7時45分

2023年12月6至8日△（星期三至五）晚上7時45分（△12月8日為「信興集團贊助專場」，門票不設公開發售。）

2023年12月9至10日（星期六至日）晚上7時45分

2023年12月12至17日（星期二至日）晚上7時45分

2023年12月19至21日（星期二至四）晚上7時45分＊

2023年12月23日（星期六）晚上7時45分＊（加場）

2023年12月24日（星期日）下午3時＊（通達專場，設有粵語口述影像）

門票：$680、$520、$360 | 門票於「撲飛POPTICKET」公開發售

地址：戲曲中心大劇院

查詢：香港話劇團