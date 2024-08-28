28/08/2024
東盟電影節9月回歸！帶來逾20部東南亞電影，免費看泰國話題作《第151個朋友》、金馬影展參賽作品《岩龜傳說》
Christy Yiu
Christy Yiu
不想說話時，就讓文字代替聲音，成為思緒的載體，療癒你我心靈的綠洲。
Senior Content Editor
一套電影，講述的不只是故事，亦是傳遞文化的重要媒介。踏入年中，大大小小的電影節接腫而來；而今年步入第二屆的東盟電影節，亦即將在9月舉行，帶來超過20部免費放映的精選東南亞電影，讓觀者以電影視角，探索來自不同東盟國家的多元文化。
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第二屆東盟電影節將於今年9月5至28日舉行，參與的電影包括喜劇、勵志故事、科幻片和動作電影。除了各式電影，本屆電影節亦會舉辦約10場映後座談會，各電影製作團隊將會到場，與觀眾分享創作理念及製作背後的故事。
即日起，公眾可在東盟電影節2024官方網頁（按此）登記換領免費入場門票，門票數量有限，先到先得；在此之前，不妨先看看有哪些特色電影，加到你的Watch List！
《第151個朋友》／泰國
據說，人一生只會記得150個朋友，當遇上第151個時，就會忘記舊朋友。代表泰國競逐奧斯卡最佳國際電影的《第151個朋友》（Not Friends），講述轉校生柏在新學校無意結新朋友，鄰座同學祖因車禍離世，柏為了走捷徑直升大學，決定拍一部紀念祖的短片，從陌路人，成為對方的「第151個朋友」。
電影院：英皇戲院（iSQUARE）
放映日期：
2024年9月6日 9:30pm（登記門票按此）
2024年9月15日 2pm（登記門票按此）
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