展覽「OCEAN or PLASTIC?」：登上法國減塑船Plastic Odyssey，探討人類、海洋與塑膠的關係

在人人提倡愛護環境的年代，環保自然成為我們的生活重點。在香港這個彈丸之地，每年平均製造約118kg塑膠垃圾，為亞洲之首，與此同時，塑膠回收率卻只有13%，有數據指在2050年，全球海洋中的塑膠將會超過魚類。因此，做好環境教育才是上策。

2022年，由L‘OCCITANE en Provence主力贊助的法國減塑船Plastic Odyssey展開為期三年的旅程，船員由20名工程師、水手、人類學家、企業家、視覺設計師和志願者組成，旨在宣揚解決海洋塑膠污染的理念，至今已走訪摩洛哥、巴西和新加坡等地。來到10月，Plastic Odyssey將會停泊香港，除了舉辦船上導賞團活動，亦會於海港城開設《OCEAN or PLASTIC?》期間限定展覽館，探討海洋與塑膠的關係。

展覽以Plastic Odyssey對抗海洋塑膠污染的全球航海旅程及理念掀開序幕，中心位置的藝術裝置《OCEAN or PLASTIC?》由本地再生藝術設計工作室reEDIT打造，以塑膠空瓶及再生塑膠碎片砌湊而成，展館中所有塑膠傢俬和結構均採用再生塑膠，於展覽完結後會保留重用，或是送往循環再造，轉化成有用資源。

除了主打的藝術裝置，展覽內亦會介紹Plastic Odyssey對抗海洋塑膠污染的全球航海旅程及理念，L’OCCITANE在本地回收美容空瓶的數字，同時展出來自本地Upcyclist的藝術作品等。看過展覽後想了解更多，可參與60分鐘的Plastic Odyssey深度導賞團，細看在每個航段中，船員所收集、分類和回收的塑膠廢物，實現零塑膠生活。

作為支持者之一，L’OCCITANE亦藉此推廣其#MEGA綠色計劃，以奬賞鼓勵大家回收美容空瓶，更接受L’OCCITANE以外的任可品牌，空瓶將會送往VCycle循環再造。想親身支持環保，不妨預先網上預約參觀《OCEAN or PLASTIC?》展覽館，完成後即場參加活動，即可獲得L’OCCITANEenProvence皇牌乳木果手霜10ml一支。

’OCCITANE en Provence x Plastic Odyssey x HarbourCity

《OCEAN or PLASTIC?》期間限定展覽館

日期：2024年10月16日至27日

地點：尖沙咀海港城海運大廈入口大堂

開放時間：上午11時至晚上9時

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註：10月15日、17日（11am-7pm）及18日（11am-1pm）將不對外開放

L’OCCITANEenProvence-PlasticOdyssey法國減塑船導賞之旅

日期：10月19日、20日、25日及26日

時間：10am- 12nn；2pm至5pm

導賞團時間：約60分鐘

登船地點：海港城海運大廈二階旅客候船大堂（近OTE202號舖塚田農場）

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