與拍賣官看藝術：畢加索的市場潛能有多強？亞洲收藏家如何從新角度鑑賞？畢加索從歐美走到亞洲的故事

2018年，畢加索的作品《若安樂松風景》首次在亞洲拍賣，最終以792萬港元成交。這雖然不是畢加索的最高拍賣紀錄，但卻標誌著他的作品成功打入亞洲藝術市場。以往，西方大師級的作品通常在倫敦、巴黎和紐約等地拍賣，而《若安樂松風景》的成交意味著亞洲市場，特別是香港拍賣市場，迎來了擴大和轉型的機會。

畢加索在西方已經擁有堅實的歷史地位，他的作品在西方拍賣行屢創佳績。然而，進入亞洲藏家的收藏中，仍需要一個過渡過程。今天，我們將探討畢加索是如何走進亞洲拍賣市場？當中所面臨的最大挑戰是甚麼？亞洲藏家是否像西方藏家一樣對畢加索作品抱有熱烈的興趣？作為耳熟能詳的西方藝術大師，我們又可以用哪些新的角度來鑑賞與理解他的作品？

