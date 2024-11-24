與拍賣官看藝術：七分畫，三分錶！走進香港老牌畫框店「波記」，裝裱如何讓藝術品煥然一新

裝裱在藝術作品中起著不可或缺的作用，不僅僅是為了美觀，還能更好地保護和提升畫作本身的價值。正如藝術行業中的老話所說：「七分畫，三分錶。」畫作的裝裱和配框，就如同衣服，在不同場合需要不同的搭配。適當的裝裱不僅可以突出畫作的重點和細節，提升視覺效果，達到更好的展示效果，還能起到保護作用，讓畫作免受灰塵、濕氣、陽光和其他環境因素的侵害，延長畫作的保存時間，使其多年後仍能保持原有的光彩。

在這一集中，我們來到香港駐紮六十多年的玻璃相架畫架鋪「波記」，與主理人何家華對談，揭示一場精彩預展背後的重要一環，並分享裝框、裝裱背後的有趣故事。