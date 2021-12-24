從嗅覺感受冬日假日氣氛，心水英國香氛品牌推介， 提升家居感官享受！

好像來不及籌備就已經到聖誕節，再過幾天便是2022年。聽業內朋友說，今年家居香氛的銷情在逆市下仍有輕微上升。在家的時間多了，執拾家居雜物、烘焙、煮食、看電視，又或是招待親友，但同時有說work from home的side effect，就是老闆會開始忘記員工是上班還是放假，所以即使在家也有工作壓力。家居彌漫著香氣的確能營造不同氣氛，提升感官享受。不但是朋友開設的香氛蠟燭workshop常滿，連另一位朋友新居入伙的禮物wishlist，也是香氛蠟燭呢！

早前收到兩個品牌的產品，有驚喜！英國Penhaligon’s是我喜歡的香水品牌，當中最愛Gardenia、Juniper Sling和Portrait系列，每年品牌都會在聖誕節推出別緻的box set，精選五款最受歡迎的男／女裝香水，今年第一次見香氛蠟燭聖誕限量組合 ，從Trade Routes香氛蠟燭系列精選的四款35g的迷你香氛蠟燭，包括Maduro Leaf馬杜羅葉香、 Comoros Pearl馥郁的白花及丁香、Ambar Stone肯辛頓琥珀淡香，及 Roanoke Ivy蔓蔓青藤與漿果香氣，小小蠟燭香氣馥郁，一打開盒已經芳香撲鼻，擴香範圍比預期中的大，是充滿異國情調的香氣。

英式貴族典雅風格的Penhaligon’s，調香風格仍保留傳統，和市場現正最受歡迎的香調明顯不同，用大家容易理解的形容詞是「Rich」，但正因如此才配合冬天佳節假期的氣氛嘛。

查詢：Penhaligon’s

另一個是去年引入香港的英國天然療法品牌ilapothecary，這名字的靈感來自梵文地球的詞—ila，英國本店提供各重獨特的療法和講習班，以幫助顧客緩解身體症狀並擺脫城市生活的壓力。ilapothecary 的100%純天然產品，全部英國人手製造小批量生產，產品設計特別針對都市問題、精神壓力和荷爾蒙失調，成分包括在英國本地種植且具有癒合歷史的草藥、藥用花卉、寶石水晶、芳療精油、維他命、植物活性幹細胞，結合順勢療法製作，專為忙碌的現代女性、男性和家庭而設計。醫療產品有助提升、滋養和平衡身心、皮膚和靈魂；幫助鎮靜神經系統，加強、保濕和癒合作用。系列以號碼分類，但原來是numerology，他們相信相信每一個數字都蘊含著神秘且獨特的意義，所以每個系列均匹配相應的號碼，讓顧客能找屬於自己的號碼。

他們出品的香氣非常純淨芳香，雖然未有機會體驗全線產品，但早前參觀ilapothecary的代理abeauty bar ，一接觸「27」號便被吸引了，27 又名 Beat The Blues，主要成份有鼠尾草、苦橙葉、玫瑰天竺葵和晚香玉，這香薰組合能提升情緒，有助淨化及創造平靜的空間，並營造令人精神振奮的環境，推介大家有機會定要感受一下，最後我帶了bath and shower oil回家，就讓這香氣每晚陪我入睡吧！

查詢：ilapothecary

最近我也約了好友們一同上private candle workshop，除了製作可愛別緻的款式外，我還帶了兩個玻璃瓶去製作實用度高的純香薰蠟燭（這些會捨得燃點），了解一下自家製作的香氛蠟燭，在香氣和擴香程度有何分別，如果大家有機會去做蠟燭的話，可問問有沒有「Fraser Fir 」 Fragrance Oil ，這香調結合檸檬皮、絲柏、松樹、雪松、冷杉、琥珀及苔蘚，能為環境營造清新溫暖的氣氛。

查詢：Dessert Candle By j

祝大家有個平安愉快的假期！