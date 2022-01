從嗅覺感受冬日假日氣氛，心水英國香氛品牌推介， 提升家居感官享受！

他們出品的香氣非常純淨芳香,雖然未有機會體驗全線產品,但早前參觀ilapothecary的代理abeauty bar ,一接觸「27」號便被吸引了,27 又名 Beat The Blues,主要成份有鼠尾草、苦橙葉、玫瑰天竺葵和晚香玉,這香薰組合能提升情緒,有助淨化及創造平靜的空間,並營造令人精神振奮的環境,推介大家有機會定要感受一下,最後我帶了bath and shower oil回家,就讓這香氣每晚陪我入睡吧!

前女性網站Head Of Content,從美容編輯、美容品牌市場策略顧問再到Digital Marketing,工作離不開Health & Beauty。2021再度Get It Beauty!每周跟讀者分享美事。