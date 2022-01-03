回顧2021美妝空瓶產品！這貴婦級面膜是4年 All Time Favourite！優質碎粉搞定口罩下妝容！

因工作關係，有很多機會試用新美容產品，但如果要聽真心推介，其實我的答案都不會時時有新意，因為好用的產品定會用到空瓶見底，而且會回購。以下精選五款是2021年的重點空瓶推介！

POLA B.A 系列的簡約時尚包裝，再看其定價真的會嚇一嚇，說實話真的不是親民價格，但當細心了解過其背後的先進科技及研發技術，又會有不同感覺。 B.A系列主要針對令肌膚變得暗黃、容易乾燥、缺乏彈性及透明感的「糖化反應」。 我明白即使有興趣試，但千多元一支B.A 抗糖化精華水都不會無慮即決，除了要密切留意不時推出的優惠套裝外，推介大家先用B.A洗面乳，當日我試用完後，就去買了一支。（立即無視正在使用的兩款洗面產品）

就像很多日本品牌，B.A洗面乳的正確用法都是用雙手揉出泡沫，然後用泡沫在面上輕輕打圈按摩，很多年前訪問日本美容品牌Yamano的培訓代表：「不論用任何牌子的泡沫洗面膏，用泡沫在面上打圈按摩兩分鐘，只需幾天，你會發現膚質不一樣。」B.A洗面乳的泡沫夠綿密厚實，當晚就按摩兩分鐘（平日應該不足一分鐘），沖水後見到面色明顯均勻白淨，膚質幼滑，完全沒有繃緊感覺，就像塗了make up base的狀態，驚喜效果尤如敷完優質面膜。貨裝的容量不算大，用到尾聲我還剪開軟管用到一滴不剩！

查詢：POLA

最近Shiseido Ultimune已經出到第三代，當中蘊含珍貴靈芝精華，並新加入洛神花精華及萃取自日本長野縣的十藥精華，激活肌底微循環，肌膚免疫力高效提升，促進膠原新生達1.38倍。但其實年前推出第一代開始，每次在家中這紅色瓶子，都會很快用到空瓶，因為另一半都是忠實用家，甚至會旱有地關注就快用完。我覺得鏡仔們的云云美容精華廣告之中，男女合用的就是這支。（Shiseido Men都有Ultimune）

Ultimune主打是增強肌膚免疫力，我喜歡它的清新水潤質感，皮膚很快便完全吸收，隨後再用其它護膚品也完全沒有負擔，家中男士大部分時間都只用這一支。

查詢： Shiseido

Renewing Pack是我的All Time Favourite，2017年我已在這專欄分享過： 「我喜歡它乳霜的幼滑質感，當然更喜歡使用後的亮澤，使用這面膜有兩個方法，可以每星期一至兩次厚敷（我習慣配合簡單按摩），這方法即時煥發光澤的效果。另一個方法是密集式每晚薄敷，可塗於眼部周圍，這方法能逐步均勻膚色及光澤，隨後用沾濕化妝水的棉花輕抹，便可如常晚間護膚程序。雖然其急救功效顥著，但始終價位較高，所以如無必要我還是喜歡薄敷，一來感覺較耐用，二來善用這瓶面膜逐漸改善膚色均勻度及亮澤度，更為划算。」今年我又終結了一瓶了。

查詢：Valmont

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