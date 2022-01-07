美容界停業，指甲要「放假」？韓國10分鐘DIY Gel甲、性價比極高開架指甲油推介！

新防疫措施正式實行，美容行業要停業14天，可能大家都有去年的經驗 （雖然絕對不想再經歷），身邊幾位朋友都趕在這「黃金48小時」去植睫毛和拆走水晶甲，植睫毛悉心打理的話，還可保持到三星期；但水晶甲嘛，要求高的女生8-10天就會換新裝了，與其要等待兩星期（可能還要更長時間），不如就先拆走，或是換上不顯眼的裸色水晶甲。

想指甲繼續漂亮，可以DIY soak off gel ，上色和拆除都方便，市面上都不難買到這類美甲產品，但如果你對安全品質要求較高的話，可考慮以下介紹的13-FREE無毒無味Gel Nail 。

美國配方韓國製造的 BEVLAH抗敏 Gel ，不含13種有害化學物質 ，無毒無味 13-FREE，美甲過程就和塗普通指甲油一樣，不需磨指甲表面，先塗底油，再塗顏色，最後塗上面油，每層需照燈60秒「固定」物料，像我這些習慣塗指甲的人，基本上10分鐘內一定完成。

這款Gel 的持久度頗高，在不需幹粗活的情況下可維持3-4星期，但以我的指甲長速度，要保持短指甲，大約一星期都要拆除再來，拆除就像撕貼紙一樣，從薄膜邊刮幾下便整片撕走，相當方便，顏色選擇有大部分女生都喜歡的裸色和粉紅調，也有我喜歡的鮮豔色調呢！

查詢：Green Beauty Lab

不得不承認我是指甲油愛好者，當朋友都熱愛水晶甲的時候，我還是喜歡塗指甲油，可能是喜歡可隨時換色或讓指甲休息的自主權。我的指甲油收藏也有不少： Chanel、Dior、Three、RMK、Paul & Joe、Lunasol、Gucci 還有最新的Hermes，但若要說近幾個月用得最多的，竟然是$36一支的Canmake！

事緣早前在 @Cosme 見到Canmake推出Vintage色系，當中的芥末黃色我非常喜歡（已經回購了一次，而朋友送的新歡Hermes也是芥末黃），一試之下發現甲油掃易用，甲油質地也不易起坑紋，而且也算快乾，數十元一支真的物超所值。我試過不同品牌的黃色指甲油，如不是Shimmer或Pearl質地都難以著色均勻，所以這支芥末黃色的使用率極高，奇怪是詢問度亦高，可能這顏色比較少人用，又原來襯黃皮膚都幾夾吧！

但原來Canmake指甲油在港島區的售賣點不多，有些貨架只有彩妝品而沒有指甲油，或顏色不齊全，我在銅鑼灣區行過LogOn、@Cosme和 Sasa等都找不到，後來在嘉寧街Como Como見到有Full Collection，立即再入手多幾款顏色，相中五款都是我的Best Pick。

查詢： Canmake