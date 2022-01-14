從N°1 De Chanel開始，美妝產品紛紛加入可持續發展？

2022年1月，全球很多國家城市都似乎有結束疫情的意向，雖然未知還要等多久，但很明顯愈來愈多人意識到保護地球的重要性，道德美妝消費主義亦開始擴散，「可持續發展」成為消費者關注的焦點。

對於美妝行業而言，無論是消費者還是產業鏈的上下游，都需要對可持續給予更大的關注。各大品牌在外包裝上的努力已不是新鮮事，更重要的是在原材料開始加入可持續發展概念，使其成為品牌發展的主軸，而不是留於Marketing的宣傳點子。

Chanel一款紅色瓶子和代言人鄭浩妍的相片，上星期開始在社交媒體的曝光率極高，驟眼看還以為是香水／古龍水，但原來這是Chanel首個以可持續發展為主題的全效抗衰老護膚系列N°1 De Chanel。

早幾年開始奢華護膚品牌如Guerlain和Dior都開始從原材料及包裝加入可持續發展概念，如今連Chanel都加入，在市場上絕對有領導作用。

N°1 De Chanel整個美妝護膚系列的包裝設計時尚簡約，以Chanel女士象徵之花—山茶花為重心，產品含高達97%天然成分，當中高達76%萃取自山茶花的成分，花瓣、種子與酵母亦用於其中，系列選用的山茶花，是在Chanel位於Gaujacq的High Environmental Value（HVE）第三級認證植物園中，二千多種山茶花挑選出來的紅色山茶花 Camellia japonica「The Czar」，這種嬌柔的無香花朵無論遇水或寒冷，花瓣毫不受影響。

花瓣含高濃度原兒茶酸（Protocatechuic acid），這種別具力量的化學分子能保留肌膚活力。N°1 De Chanel的護膚概念是針對肌膚細胞活力，「One for all」的護膚概念，重點保持年輕動人肌膚光澤，改善五大肌膚煩惱—幼紋與皺紋、毛孔顯眼度、肌膚欠缺彈性、肌膚失去舒適感及光澤感。

N°1 De Chanel系列的包裝設計和以往的有極大分別，整簡單的圓瓶，令系列產品瓶身平均減輕 30%，乳霜瓶身更減輕達 50%。還好「N°1 De Chanel」和雙C標誌能保持氣勢。系列中 80% 產品以可回收玻璃包裝，包裝所用塑膠，尤其用完即棄類型；分量亦有所限制，玻璃紙和紙質單張已省略，裝飾玻璃瓶身的油墨均為有機油墨。印於瓶蓋的油墨亦以倒模刻印圖案取代。最後，系列所有產品的瓶蓋均含循環可回收物料或生物材質，此外，山茶花種子殼亦被用於製造乳霜瓶蓋。奢華護膚品初嘗可持續發展為重點，希望用家會有正面評價。

查詢：Chanel

另外想介紹的是剛upgrade了配方和新包裝的ALBLANC系列，這品牌一向較為低調，但憑著其顯著功效和合理訂價，多年來都有不少忠心顧客。升級ALBLANC嚴選多種珍貴草本精華，並於日本業界率先採用嶄新保濕成分川楝子精華，添加人參精華的「升級潤白護理成分Ⅱ」和有效成分洋甘菊ET，加倍提升角質層的透明感、表面層的淨白度及真皮膚的明亮度，達至潤白美肌。

當我收到新系列的時候，第一感覺是瓶身輕巧了，包裝的物料和之前不同，雖然仍保留了紅白主色，但整個設計也簡約了，但容量沒有變，向品牌公關查詢一下，原來母公司花王早已訂下「Sustainability as the only path」為願景，其中一項是至2030年之前，花王將不可回收的廢棄物量降至零，並增加創新膠膜包裝容器，美容產品方面，會致力削減包裝品塑料使用等項目，如ALBLANC包裝盒採用了含FSC認證紙張成分（物料來源是可靠的、永續的以及被監管），同時削減了外層透明塑料包裝。

查詢：Sofina HK

市面上可換芯唇膏也愈來愈多，除了大家比較熟悉的Paul & Joe、Guerlain、Dior外，最近Joyce Beauty引入的法國La Bouche Rouge，法文名字解作「紅唇」，品牌以環保為己任，旨在提供無罪疚的美妝選擇。所有配方只選用不含有害物質的天然成份，唇膏包裝也可補充再用或回收，不含塑膠成份，品牌認為不污染、不破壞、不傷害才是現今「奢華」的真正意義。

查詢：Joyce Beauty