從N°1 De Chanel開始，美妝產品紛紛加入可持續發展？

當我收到新系列的時候,第一感覺是瓶身輕巧了,包裝的物料和之前不同,雖然仍保留了紅白主色,但整個設計也簡約了,但容量沒有變,向品牌公關查詢一下,原來母公司花王早已訂下「Sustainability as the only path」為願景,其中一項是至2030年之前,花王將不可回收的廢棄物量降至零,並增加創新膠膜包裝容器,美容產品方面,會致力削減包裝品塑料使用等項目,如ALBLANC包裝盒採用了含FSC認證紙張成分(物料來源是可靠的、永續的以及被監管),同時削減了外層透明塑料包裝。

前女性網站Head Of Content,從美容編輯、美容品牌市場策略顧問再到Digital Marketing,工作離不開Health & Beauty。2021再度Get It Beauty!每周跟讀者分享美事。