舒淇20年後再登上Red Earth廣告！依然自然迷人！她是如何實踐Age gracefully人生？

早幾天看到舒淇最新Red Earth廣告，真的覺得很美，有種自帶氣場的自然美。這輯相也同時登上國內熱搜，很多網友張貼了廿年前她為Red Earth代言的廣告照對比，說她和二十年前沒分別，幸好沒有用「凍齡、逆齡、美魔女」等字眼。

二十年前應該還未有digital拍攝，修圖技術也沒有那麼神奇，就是最簡單乾淨的skincare image（對，這是化妝品廣告）。

喜歡她很多年，早就覺得她很像名模Natalia Vodianova ( Guerlain代言人／又稱「LVMH太子妃」），她們的眼距都較大，唇厚，身型纖細，兩個不同種族的人可以感覺那麼似，真的神奇。

說回Red Earth這美妝品牌大家可能未有聽聞，如沒有記錯，這澳洲品牌當年先在Esprit以店中店形式登陸，及後再開獨立店。1998年舒淇成為代言人，後來趙薇和「跳水皇后」郭晶晶也曾代言，及後品牌賣回給澳洲創辦人，約2013年再由另一中國商人收購，以Red Earth「紅地球」再大展鴻圖，雖然現時香港再沒有銷售點，但在中國電商通路表現亮眼，當然再度邀請舒淇擔任代言人也是滿有話題性。

看舒淇的Instagram，可見這貓奴不用工作時的生活輕鬆搞笑，間中會有素顏／白髮照片，但每次出席場合或是雜誌封面都非常亮眼迷人，或許這正是天生吃這行飯的材料吧！

Red Earth最新一輯廣告照片，說比廿年那一輯更年青，我相信是styling關係而已，最新一輯的造型有她招牌的微鬈長髮，令輪廓更深的啡色soft smoky眼妝，磚紅色soft matte質地唇膏，穿上杏色blazer，展示親民的時尚感。

印象中舒淇在Instagram沒有分享美容心得（不清楚國內社交媒體情況），只知道她有皮膚敏感及濕疹問題，從Instagram的日常照片和這兩輯廣告相來看，她的皮膚偏薄有雀斑，但勝在毛孔幼細，最令人羨慕的是輪廓緊緻而沒有繃緊感，（看她的素顏照，只是額頭有這個年紀應有的細紋，沒有明顯的眼紋），眼神時而佻皮，時而性感，比二十年前的她更活潑迷人。

所以說，anti-aging 最重要還是肌膚彈性、輪廓緊實，要對抗地深吸力，確實要花點功夫，個人經驗是無論是徒手面部按摩，或是家用美容儀器都有效果，當然美容院療程效果更理想（日後有機會再分享）。眼神也重要，但眼神不能靠護膚品，一定要從心而發，相信對事物好奇，保持心境平和才會令人看來更年青。

舒淇的年齡不是秘密，她也曾發文坦言：「請你們漸漸的看我老去～」得天獨厚的她正實踐age gracefully的人生，事業愛情兩得意，令人羨慕。