40 is the new 30！韓劇《三十九》孫藝珍、田美都、金智賢，重新訂立輕熟女的美麗標準！

身邊很多女性朋友都對《三十九》這套韓劇很有興趣。或者大家都好奇，沒有世俗所認為的青春活力，單身大齡女子的愛情故事可以有幾精彩？此外，大家都希望在熟齡階段，會有三位女主角的樣貌和身型吧！

除非你是極少數的天生麗質，皮膚的狀態是沒有不勞而獲，至於要付出多少，主要視乎有多少心機時間，畢竟都市人的生活都比較繁忙嘛！

三十九，是已經用抗衰老護膚品一段日子的年齡，假如天生皮膚不是太差，工作不需要長期曝曬，理論上肌膚狀態都應該可以保持到低於實際年齡，當然有養生習慣，美容療程或者休息充足的話，肌膚自然會更加年輕。Laser、Hifu、RF等美容療程對保養皮膚的作用是顯著的，但微整型就真的要考慮清楚了，要找技術好又有美感的醫生真不容易，而且注射填充物過多會令面容看來僵硬，恨錯難返。除非真的找到高手，否則還是不要亂試了。

雖然看著纖瘦的女星會非常羨慕，但女人到達熟齡階段，太瘦太乾反而會令人看來更顯老。

《三十九》的三位女主角，看來本身就是骨架纖細，線條緊實，大多是長時間瑜珈和Pilates，配合飲食習慣的成果。對於大齡女子而言，身型管理的確非常重要，不需要追求「川」字腹肌，但至少是可以隨心所欲穿衣的身型，顯眼的胃腩肚腩是大忌啊！

三位女主角示範了長、中、短髮，重點是髮絲柔順亮麗，髮色是偏向自然的棕色和紅棕色，自然色系的確比較優雅和容易配襯日常打扮。至於妝容方面，水潤透薄的底妝，自然柔順的眉型，眼妝非常自然，淡淡的眼影和胭脂，裸色潤澤唇妝，比起大家所認知的韓式妝容，反而更像自然日系妝容，當然要有細緻的膚質才是重點，所以護膚真的不能懶惰。

相比起很多差不多年齡的本地女星，孫藝珍、田美都、金智賢的大齡女子形象真的賞心悅目呢！