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22/07/2022

酷熱天氣+口罩是皮膚災難！合適底妝可避免口罩肌、玫瑰痤瘡來襲？2款透薄底妝好物推薦

#化妝 #玫瑰痤瘡 #底妝 #Makeup Trends #美妝 #夏日底妝 #口罩肌膚 #透薄底妝 #好物推薦
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  • Michelle Yeung

    Michelle Yeung

    前女性網站Head Of Content，從美容編輯、美容品牌市場策略顧問再到Digital Marketing，工作離不開Health & Beauty。2021再度Get It Beauty！每周跟讀者分享美事。

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    逢周五更新

　　早幾日有報導指： 天氣酷熱，酒精攝取量愈高、皮膚長期被「焗住」的情況下，患上玫瑰痤瘡的風險便愈高。皮膚科專科醫生表示，長時間戴口罩會加劇玫瑰痤瘡的情況，對比沒有疫情下，長戴口罩的日子大約增加兩成患者，此外，酒精也會增加患病風險。（報導說因疫情放緩增加飲酒機會，但我不同意，難道不可以在家自斟自飲？）專科醫生引用外國一項涉及逾8萬名女士的研究指，有約5.9%女士被診斷患有玫瑰痤瘡，且與飲酒有密切關係；而酒精攝取量愈多，玫瑰痤瘡風險愈高，當中以白酒誘發患病風險較高。

 

　　由於玫瑰痤瘡暫沒有根治方案，專科醫生提醒，情況許可下應選購較透薄的口罩、戴口罩時盡量不化妝、選用低刺激性的化妝品及護膚品。 此外，很多人分不清玫瑰痤瘡是暗瘡或濕疹，所以當皮膚有異樣便要請教醫生了。

 

　　因為仍有口罩令，大部份時間仍要戴口罩，大熱天時，連呼吸都不順暢，更何況是皮膚呢？ 但同時我亦同意Sony Chan所說：「在最困難最消沉嘅時候，扮靚係可以令人心情靚，又可以提升士氣。」其實在這兩年多期間，也聽過不同朋友分享皮膚狀況，有位朋友戴口罩後皮膚出了很多粒粒，後來轉用了布口罩加濾芯便大大改善，另一位朋友在酒店隔離了21天，可能休息充足，皮膚狀態大為改善，又有一位朋友因長時間戴口罩索性不化妝，發現皮膚狀態竟然比之前差……

 

　　而我發現如果不化妝，不到兩小時便會出油， 而這個狀態要戴著口罩就似乎更加差，所以我一直都有用化妝底霜和遮瑕膏，天氣回暖後再加一層碎粉。只能說，每個人的皮膚狀態都不同，大家要懂得在護膚和扮靚之間取得平衡。

 

　　如果你的皮膚已出現疑似玫瑰痤瘡，當然要換上「治療休養模式」，集中治療皮膚問題更要遠離酒精。但如果你想以透薄底妝應付炎夏，預防「焗親」皮膚，我覺得以下幾款產品相當不錯。

 

　　除非是特別場合，夏天日常底妝只需化妝底霜、遮瑕膏及碎粉／乾粉便足夠，最緊要是好好遮蓋黑眼圈和明顯的疤印。（題外話，想面色看來明亮，要用淺色口罩，深色會令眼下位置暗沉，用了遮瑕膏都事倍功半。）

 

 

　　Hourglass VEIL柔紗礦物質妝前乳，質地絲滑輕盈，有撫平細紋和皺紋、隱藏毛孔等效果，令肌膚平滑且長時間不脫妝，我已回購了兩次，很多專業化妝師都推薦，最近亦試用了2022年最新推出的VANISH輕透無痕妝前乳，這款的質地更輕盈清爽，有效控制油光及淡化臉上瑕疵，減少粗大毛孔及細紋，最近的天氣極為合用。這款是透明底霜，所以隨後我會用化妝掃全面打圈掃上乾粉。

 

 
 
 
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查詢：Hourglass

 

 

　　早前我介紹過的Primavista 粉底系列，最新推出持久控油防曬調色底霜SPF50 PA+++ ，SOFINA首次將皇牌防曬與最強控油底霜結合，並加入4種不同亮肌調色元素 --  Beige • Lavender • Melon • French Blue，一支便可 「控油X防曬X調色」，而且10小時持妝，絕對是懶人恩物，單獨使用或隨後再掃一層乾粉亦可，個人心水是Beige和Lavender。

 

塗了底霜後，明顯能修飾鼻上毛孔，令膚質看來更平滑。

Beige有均勻膚色的效果。

Lavender則可提亮暗啞膚色。

 

查詢：SOFINA

 

 

　　最後推介我最常用的碎粉- Make Up For Ever Setting Powder （2.1 Light Banana）粉質幼細，又薄又貼，妝效持久又沒有粉感，小小一盒非常耐用。

 

查詢：Make Up For Ever

 

 

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