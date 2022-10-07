除了凍齡、回到少女時代，關於成長，你著眼甚麼？熟齡女星Gwyneth Paltrow、Kate Winslet怎看待年華老去？

在搜集資料時看面書，本地、台灣和外國消閒媒體報道女星的角度大不同，不知是否詞窮，又或者是最近的流量密碼，本地媒體處理很多女星的報道都加上「網民表示仿如少女」，每次看到都覺得好笑，都幾肯定女星悉心打扮的目的是「美」，或是感覺年青，並不是「仿如少女」，有些更是偷拍，媒體這樣起題，靠害多於讚美，為甚麼？因為再看Comment，因為「少女」就是引發一系列厭老厭女的評頭品足。

又或許濾鏡的興起，讀者對女性中年後會出現的皺紋、瑕疵、斑點都看不過眼⋯⋯在社交媒體，每個人都可以發表自己的觀點，亦由於大家勇於表達「真我」，尖酸刻薄甚至毒舌成為主流，溫和成為異類，美言者大多被視為「打手」。

最近看過幾個外國媒體的熟齡女星訪問，可能這幾位大明星均有自己對女性成長的看法，感覺正面得多。（當然網民評論也是百花齊放）

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Gwyneth Paltrow為慶祝50歲生日為《Vogue》拍了一輯「裸照」，美極了！她坦言在踏入40代時曾經迷失，「當時害怕要是我失去了大家喜歡的外貌，是否就失去了生活和生計？我不知道該如何應對衰老，如何將自己定義為一個正在衰老的人？40歲對我來說是一個非常動蕩的時期。有很多東西正在崩壞，我嚇壞了。」當時她去找醫生打肉毒桿菌。現在回想起來覺得可怕甚至尷尬。她不想自己屈服在這陳腔濫調的抗老戰爭中。

現在很多人已把青春和美麗混為一談，已踏入50歲Gwyneth Paltrow笑言或許現在有了皺紋，所以已重新調整了對美麗的睇法。她不會嚮往26歲的模特兒，不想要她的生活、不想要她的外貌，「我靠努力贏得了現在的生活，我也靠歲月贏得了皺紋，這些我現在都非常滿意。現在，我的生活非常開心，我的工作充滿挑戰，但也充滿成就感。我很幸運擁有健康和活力去享受生活。」

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Kate Winslet 一向堅持女人要活出真實的樣子，而不是別人期待你的或是社交媒體洗腦你應該有的樣子。

她早前主演的《東城奇案Mare of Easttown》，刻意身材走樣，贅肉肚腩，皺紋眼袋盡現，衣著隨便，因為追匪徒腳受傷走路一拐一拐，在這個俊男美女吸睛的年代，連HBO高層都看不過眼：「非得搞成這樣嗎？」

Kate Winslet 霸氣回應：「這角色設定就是一個早上刷牙時會看一眼鏡子，接下來整天都不會再照鏡子的女人。」不只是床戲要求呈現自己真實的中年婦女身材， Kate 也曾多次退回 HBO 《東城奇案》官方海報和宣傳照，因為HBO團隊試圖對她的照片進行過多的修圖，H並表示不修圖真的行不通。Kate堅決回應：「我知道自己有多少眼紋，請你們把它都放回去，謝謝！」

其實Kate一向關心名人和媒體上不斷向觀眾傳遞過於苛刻、以至於錯誤的審美觀，她不只一次在受訪時呼籲年輕女性，「你們要知道，雜誌的照片修過圖，沒有人真的長成那樣。電影裏我可能看起來光彩照人，但我剛剛花了兩小時做妝髮。」她一直強調：「忠於自己，而且只有你自己。還有永遠說實話。你不需要模仿別人或跟別人比較。」

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因為《And Just Like That…》，Sarah Jessica Parker（SJP）再度活躍，然而大家的討論的焦點都集中在她的外貌，SJP表示無奈：「我覺得我好像怎麼做都不能夠讓人滿意，人們不想看到我的年齡應該呈現的真實樣子，好像很喜歡看我痛苦的樣子，我選擇自然衰老，所以樣子看起來不那麼完美，但若我做了一些人工修飾，又有可能被講說不尊重自然。我別無選擇，我該怎麼辦？是要停止衰衰老，還是直接消失？」即使她已欣然接受自然老去的事實，也允許自己不再處於完美的狀態，但似乎大眾仍然有「不許人間見白頭」的心態。

SJP說：「衰老最令人困惑的部分，就是不明白為甚麼要這麼害怕？」她列出了所有隨著年齡增長而變得更好的事情的清單：「我們花了很多時間談論經過了這麼多年所產生的皺紋，這真的很奇怪，很多人沒有看到這麼多年，工作有沒有變得更好更穩定？有更好的朋友？或者有長大的兒女？成為了更好的照顧者？有更好的姐妹等等，這些都是歲月積累的事情，而不是只有皺紋而已。」

隨著年紀增長，女士們不用只想著如何凍齡、不用為變老而感到抱歉、不用只想者要如何修補皺紋。SJP表示：「我們需要重新定義『美麗』這個詞。雖然皮膚護理是其中的一部分。但對我們來說，當成為一個吸引和有趣的人，別人會想知道你喜歡甚麼書或是去過的地方，絕對不只是你們怎麼保養。」