出遊無期？我的韓日美妝Wish List：日本BAUM森林浴美容、BLACKPINK Jennie都愛韓國Tamburins 香氛

10月中開始在FB和IG陸續看到很多朋友出發去韓、日、泰，睇相片都可感受到他們的興奮，大家的話題開始回復「幾時出發？去邊度玩？仲有冇平機票呢？」

雖然我都好掛念韓日台的種種，但仍未有確實時間表，朋友得知後都問我有沒有產品需要代購。可能這三年的生活變化，還是我未到實地考察，購物意欲還不是很強烈，唯一想補貨是已經沒有存貨的日本藥。早幾日在網上「閒逛」，終於有兩個品牌令我提起興趣，一定要放入Shopping List。

日本BAUM 森林浴美容

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在2020年疫情期間面世的BAUM，是Shiseido旗下以可持續發展為主軸的全新品牌，以「樹木共生」為核心價值，用再生木和再生玻璃製作瓶身，透過優雅的包裝設計傳達重要的環保理念。

BAUM推出這兩年，香港只有零星傳媒報道，但原來品牌已進軍國內市場，BAUM是德文「樹」的意思，品牌主打與自然共生，以樹木的「蓄水」、「生長」和「環保保護」三大功能為品牌理念，象徵皮膚就如樹木般充滿水分、擁有健康循環。

BAUM 與日本歷史悠久的家具品牌 Karimoku 合作，回收他們生產過程中剩下的優質木邊角料，再經加工重新製作成瓶身的木框包裝，這Recycle 概念令我想起Hermes的Petit H。

品牌選用來日本東北及北海道地區的樹種，以「櫻桃」、「栗子」和「胡桃」三種樹種為主，由於每棵樹木的紋理、香氣皆不相同，所以每一個瓶身都是獨一無二，放在化妝檯上就像擺設一樣。除了包裝設計，BAUM 超過 90% 的產品由天然材料製成，萃取來自樹木的根、莖、葉和果實，香氛類如香水、室內噴霧、身體乳液等也源自樹木的天然香氣，帶來舒適和諧感覺。

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新推出的芳香護手霜，瓶身用擁有 FSC（ Forest Stewardship Council）森林驗證的紙張製作，比市面一般管狀瓶身減少 30% 的塑料，而這產品的部分收益將會捐助到森林保護活動。

皇牌產品Hydro Essence Lotion，蘊含94.5%天然成份，瓶子未加入再生木框包裝時有點像Chanel護膚品，套上木框後感覺截然不同呢！

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