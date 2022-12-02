兩款適合秋冬的養生養顏飲品推薦！改善面黃水腫，趕走疲態

防疫三年，送件不能到門口，觀察居住大廈的管理處，也看到微妙變化，由最初堆滿外賣食物、ZARA和Net A Porter，到後來外賣減少，卻多了食材（如Osix）；衣服品牌漸不多見，後起之秀是i herb，其紙箱出現率實在頻密，近來可算是獨佔鰲頭，估計我的鄰居愈來愈注重補充營養和個人護理了！

其實我又何嘗不是呢？和朋友見面的話題從以前的買衫買袋，八卦煲劇，到後來已加入食療和supplement 分享，到最近當然是遊日準備！但也不忘討論日本有何supplement比香港便宜！

這幾年朋友們普遍有甚麼身體變化呢？大約是心廣體胖、水腫、眼乾、皮膚敏感、白頭髮多了之類吧！而Netflix、YouTube、遊戲機就是壞眼三寶，千日防疫疲勞心情鬱結，自然就不在狀態。無論環境怎變，注重健康，增強抵抗力永遠對自己有益。

最近和朋友分享兩款我常喝的養生飲品，有益又可口，建議大家都不妨一試。

1／米水養脾胃

上星期參加「checkcheckcin補爆你個腎夕米水」活動，翻查一下，原來我2016年已認識這個品牌和創辦人Cinci，亦由那時開始接觸米水。

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Cinci表示：「脾為後天之本，當脾胃吸收及運化正常，才可滋養臟腑，是強身防病的基本；除糖尿病人外，米水基本上老少咸宜，日常飲用能改善面黃去水腫、加入黑豆黑芝麻的米水能趕走疲態，烏髮補腎、兒童和老人家飲用可養脾改善胃口，有助吸收食物營養，一年四季都適合飲用。」脾胃其實是大家俗稱的消化系統，養好脾胃是改善疲倦，面色及浮腫的重點。

今次CheckCheckCin 聯乘藝人KB（李健宏）限量版補爆你個腎夕米水，正是我最喜歡的米水配方（昨天又推介給最近有水腫問題的朋友），成份包括水、紅米、白米、黑芝麻、冰糖、黑豆，當中黑豆及黑芝麻具有補救熬夜、烏髮養腎以及紓緩腰痠的功效，能補救腎氣不足。雖說是夕米水，但其實全日可飲用，下午五至七時為腎經循行的時間，此時飲用夕米水更有利吸收而已。

紙包米水方便即買即飲，但我比較喜歡即沖裝，我（比較節儉）只用半包反覆加熱水整日飲用。

2／三棗茶補血

另一款我每月必飲的是三棗茶，因為多年習慣經期後會到萬全堂看中醫調理身體，除中藥之外，一定會有三棗茶。三棗茶的材料不難買，可能媽媽的廚房已有足夠材料，但我還是喜歡萬全堂整合好的包裝，有齊三棗、太子參及黨參，一次一包，我會反覆沖水飲用。

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有說：「一日食三棗，容顏不顯老！」經期過後喝三棗茶可補氣血，但注意三棗中的蜜棗含大量糖份（難怪萬全堂的三棗茶只有一顆蜜棗），要注意飲用份量。

紅棗、南棗、蜜棗三種棗合用有健脾益胃、補氣血、養血安神、潤肺生津、滋陰潤燥的功效。經期後5-12日多飲用，對女性的身體特別好，不但補血，更能令面色紅潤。現在轉季，手腳冰冷的人士也可飲作暖身。 除了補血外，常捱夜及煙酒過多的人士，可多飲用補補肝。而轉季有氣管敏感的朋友，也不妨多飲以作紓緩。此外，三棗茶亦適合氣管容易過敏、肺虛津少以及經常熬夜人士飲用。