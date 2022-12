以幸運色調迎接新的一年！如何駕馭金、銀、白色調的美妝品及首飾？

用Color Of The Year產品都是抱著湊熱鬧的心態 ,但雲文子師傅多年來給我的年度色彩指引,我一定會認真準備!催吉避凶,增強運勢,寧可信其有! 早前師傅提點我明年要多用金、銀、白色物件,立即開始搜羅。

前女性網站Head Of Content,從美容編輯、美容品牌市場策略顧問再到Digital Marketing,工作離不開Health & Beauty。2021再度Get It Beauty!每周跟讀者分享美事。