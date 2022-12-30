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30/12/2022

以幸運色調迎接新的一年！如何駕馭金、銀、白色調的美妝品及首飾？

#眼影 #Makeup Trends #Jewelry #顏色 #首飾 #美妝
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  • Michelle Yeung

    Michelle Yeung

    前女性網站Head Of Content，從美容編輯、美容品牌市場策略顧問再到Digital Marketing，工作離不開Health & Beauty。2021再度Get It Beauty！每周跟讀者分享美事。

    Get it Beauty！

    逢周五更新

　　突然又已一年。

 

　　2023的Pantone的年度代表色 18-1750 非凡洋紅（Viva Magenta）生氣蓬勃，躍躍欲動。這個誕生自大自然紅色家族的色彩，傳遞出一種新的力量訊息。對我來說，這顏色穿上身不容易，但用在唇膏色和指甲油則尚算易襯。

 

 
 
 
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PANTONE（@pantone）分享的貼文

 

　　用Color Of The Year產品都是抱著湊熱鬧的心態 ，但雲文子師傅多年來給我的年度色彩指引，我一定會認真準備！催吉避凶，增強運勢，寧可信其有！ 早前師傅提點我明年要多用金、銀、白色物件，立即開始搜羅。

 

 
 
 
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雲文子 Yun Wen Zi（@master_cloud_）分享的貼文

 

　　金、銀、白一向是我喜歡的顏色（其實我一向Colorful），只是白色極少穿上身，金、銀的首飾、手袋和鞋都有，但說到化妝品，我只有眼影和指甲油可以用到金銀色，有兩款多年前已開始用的產品，到現仍然覺得非常優質，既然是幸運色，就放回當眼位置。

 

 

　　RMK 的Metallic眼影，粉質貼服，閃度幼細且反光度高，記得多年前我曾說是最喜歡的閃粉眼影，沒有之一，這用後感到現在都成立！用過兩三款不同閃度，以前喜歡用最閃那款點在眼頭，有點睛效果，但現在我會比較喜歡圖中這系列的金、銀色眼影，閃粉較幼細，閃亮度亦較Subtle。

 

查詢：https://www.instagram.com/rmkhongkong/?hl=en

 

 

　　相信我是朋友圈內少數到現在仍然喜歡用指甲油的人，如果想不到用甚麼色的時候，通常會用圖左的Lunasol 金色指甲油（幼細閃粉），已用了兩支但可惜已停產，右圖是新包裝，似乎兩款綠色比起Metallic金色更吸引我，遲些要去專櫃看看實物～

 

查詢：https://www.instagram.com/lunasolofficial/?hl=en

 

　　其實說到每日能用到金銀白色的物件，一定是戒指了，金銀珍珠我都喜歡，早前還找到一款戒指適合戴拇指，左手全戴滿！

 

　　聖誕假期前參觀了在K11 Musea新開業的Nyrelle，這個來自香港的品牌，早已打開海外市場，美國、新加坡、澳洲及歐洲均有設立銷售點，Monarch 蝴蝶（Butterfly）系列是品牌首次與美國 Fox Channel 合作的聯乘系列，以同名的音樂劇集故事為藍本設計出代表著脫變、全新出發的蝴蝶圖案。Nyrelle更與 Fox Channel 於 Monarch 美國紐約期間限定店展出同名系列首飾。

 

 
 
 
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Nyrelle - Fine Jewelry（@nyrellejewelry）分享的貼文

 

 

　　Nyrelle以黃金（18K 黃金、9K 黃金及鍍金）、公平貿易黃金 、純銀、反競爭鑽石 、可追溯源頭的寶石及環保黃金（100%循環再造）作為主要物料，對我來說是一個吸引的賣點，數百元起的訂價也Affordable，而更吸引我的是店舖中央的Ring Bar，有很多金銀的幼戒指，款式也相當吸引！

 

 

　　除了幼戒指之外，Pretzel 系列也玩味十足。除了以 18K 黃金、9K 黃金 及鍍金製作的招牌扭紋形狀外，以新鮮出爐麵包般的厚實感覺設計的戒指更可變作吊咀。此外，綴以鑽石的Ginkgo系列銀杏葉戒指亦時尚優雅。

 

查詢：https://www.instagram.com/nyrellejewelry/?hl=en

 

 

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