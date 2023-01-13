天氣乾燥警告！全身潤膚不可懶！5款由高性價比到貴婦級的身體護膚產品，讓肌膚回復柔軟！

2023年的第一天終於到達東京，享受期待三年的假期。預計會在暖氣間出入，有機會皮膚乾燥痕癢，雖然酒店一定有Body Lotion，但我都會帶備護膚油及抗敏藥。

喜歡用Body Oil，因為塗上肌膚時不會凍冰冰，近年回購得最多是Paul & Joe Body Oil橄欖柔肌身體護理油 （$ 300/170ml) ，行李當然愈輕愈好，發現家中有兩支15ml Paul & Joe The Oil 橄欖修護美肌精華油（去年和今年的聖誕套裝），正好擺入化妝袋。

The Oil 是面部護理油，比Body Oil質地厚少許，但也容易推開，可用於面部和身體，如用於面部肌膚是「先油後水」，在潔面後立即塗上護膚油，讓肌膚充分吸收修護成份，之後在化妝棉上倒大約壹圓硬幣大小的乳液，輕印肌膚塗勻整個面部，用後肌膚水嫩緊緻。用於身體就直接沐浴後塗上便可。

有些Body Oil配方雖然滲透和滋潤度都足夠，奈何會令衣服留有油膱味，要用化學解油劑才能清洗乾淨，但通常布料都會變硬，所以遇上這情況，護膚油和衣服都要報銷了。

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除了PJ之外，以下四款也是我的心水推介，由最經濟到貴婦級都有，豐儉都有好產品。

早前Joyce Beauty 送來禮物盒，當中有 Augustinus Bader 的Body Cream的試用裝，貨裝（$1,300/200ml） ，如此矜貴當然立即試用，首先是喜歡它的質感，極快吸收，即時感受到肌膚變得柔滑，小小一支省著用都夠用三日，之前皮膚敏感復原後的暗沈膚色明顯有改善，已鎖定有減價的時候要入手一瓶。

這款潤體霜靈感源於巴德教授在細胞再生領域 30 多年的研究成果，據講連續使用27天能全面煥活身體肌膚細胞，除了促進身體肌膚緊緻飽滿，更有效修護身體肌膚屏障功能，改善肌底保濕鎖水能力。

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Clarins Renew Plus Body Serum 瑩亮再生身體精華液（$570/200ml）是一支低調地熱賣的產品，幾乎每次品牌減價都不見它的蹤影，據講內部員工都會每次半打半打入貨自用。最初接觸這款產品是在Clarins Spa，美容師建議用我這款產品，因為它能有效清除死皮細胞及粗糙角質，有助淡化疤印。

這瓶身體精華的主要功能不是滋潤肌膚，所以皮膚太乾的話就要再搭配身體乳霜，我喜歡它Serum to Powder的質感，塗上後即時感覺滑溜且乾爽，淡淡的橙花香舒適怡人！

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另一款我喜歡的護膚油是Elemis Frangipani Monoi Body Oil 大溪地雞蛋花身體潤膚油（$460/100ml），這款超保濕身體油結合雞蛋花、莫諾伊和椰子油，可強效滋養肌膚，令肌膚看起來光滑柔軟。

由於產品在較低的溫度下（大約15度左右）會固化，所以天氣凍的時候我會放入浴室內一同淋浴，之後塗上暖暖的護膚油按摩全身，格外舒適。此外，可將少量按摩到頭髮上。用溫暖的毛巾蓋好15分鐘，然後使用洗頭水並沖洗乾淨當作深層護理。

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如果要選一支價錢相宜又好用的護膚乳液，一定是Cerave長效保濕修復乳( $135/ 236ml） ，質地也是極快吸收，清爽不油膩，配方含3種親膚Ceramides，配方有助鎖緊水分，並修復肌膚表皮屏障，減少水分流失，預防乾燥缺水而出現的敏感痕癢的跡象，適合乾性肌膚，獲美國國家濕疹協會認可。

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