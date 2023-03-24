還在為植睫毛苦惱？3款令眼睫毛纖長、濃密、捲曲的好物！

身邊很多朋友都植了睫毛，但過了一段時間，因原本的睫毛斷了或脫落，就要休息一段時間，而那時便需要貼假眼睫毛，渡過這個「育毛期」。植睫毛的效果真的很吸引，但考慮過自己的生活習慣後，或許因為還挺享受化妝過程，以及徹底卸妝和洗面的感覺吧，因此至今還未嘗試！



增長睫毛

大約一年前，不知道甚麼原因，左邊有幾根眼睫毛脫落後一直沒長出來，原本也沒有特別理會，早前發覺眼睫毛好像中間分界般向兩邊分開，便打算積極處理一下。該怎樣處理？當然是用睫毛生長精華！幾年前，用過一款M2好有效，唯獨用到後期，有少許敏感，但程度可以接受，可是，代理已經停止入貨了。

另一位朋友介紹美容院代理的CM Plus Swiss 眉睫增長營養液，是配合美容院孕睫毛療程的家用護理產品，已推出了幾年，很多用家反映單用這套日夜精華都有效果，配方藴含純天然植物萃取液、生育酚、薑萃取液、睫毛生長肽（肉豆蔻五肽-17），促進睫毛快速生長，改善毛囊發育不全症狀，使睫毛變長有彈性。兩支精華還比以前用過的牌子便宜一大截，立即入手試試。



早晚潔面後各塗一次，就像畫眼線一樣，不需塗入睫毛根部，大約三星期原本禿了的毛囊及上方都長了新睫毛，睫毛整體都明顯增長了，沒有敏感沒有不適，細心留意會看到眼線位置的皮膚深色了少許（上次用另一牌子也是這樣），店方表示部份用家會有這種反應。

一套精華大約可用三個月，但睫毛長了我就間中忘記塗抹，估計更耐用，增長效果可維持一年，不錯。



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濃密睫毛

稱得上好的睫毛膏，深黑濃密、不脫落、容易卸除，三大條件缺一不可，我試用過很多品牌的睫毛膏，能乎合以上三大條件的不超過五款，當中最貴的應該是Pola B.A Colors Eye Mascara （$390)，但我都已經第二次回購了。

幾年前用第一支的是長方型包裝，今次買了新的圓管型包裝，幸好配方不變，塗兩三下已經搞定，濃密纖長，根根分明！



這是一款說出來一定會換來疑問眼光的睫毛膏，很難相信奢華護膚品牌的睫毛膏如此優質。

查詢：Pola B.A Colors Eye Mascara







捲曲睫毛

早前收到本地化妝師Hubei Har出品的化妝用具，其中一款吸引我的是Shocking Pink的電熱睫毛器，很久沒用過這小道具，這支應該是upgrade版，因為Panasonic同類產品仍是發熱線和電池的舊設計。

這款電熱睫毛器有三種溫度調較、長短刷頭及USB充電設計，矽膠刷頭能令熱度均勻，將刷頭擺在睫毛底部輕壓便可，捲曲效果可維持一整天。矽膠刷頭的另一好處是方便清潔，我說它是睫毛專用ghd。這款電熱睫毛器不設單獨發售，連同睫毛夾及睫毛梳一套$198，超值！

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