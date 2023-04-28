為迎接夏日作準備！必備美白護膚品：CLARINS安瓶精華、POLA修護面膜、mtm藥白修護，回復白皙水亮肌膚！

回想以前做傳媒的時候，不成文規定是各大品牌大約三月出美白系列、五月出防曬、六月出控油、七月保濕、九月抗皺、十一月聖誕⋯⋯ 美白是兵家必爭之地，最早是一月已搶閘推出。

但近年新產品推出的時間已變得非常有彈性，可能是經過多年不同媒體的「教育」，消費者都明白到護膚需要最主要還是根據自己的肌膚狀態。長輩都明白防曬、保濕的重要，女士們亦開始對追求白皙膚色有不同的定義，不是要膚色白，而是肌膚有透明感、膚色均勻，最重要是不要暗啞泛黃。

美白肌膚的兩大主軸：均勻整體膚色和淡化斑點，根據觀察，前者通過生活習慣和家居護理較容易有成績，色斑始終由醫美療程主理效果明顯得多。一般來說，心情愉快、睡得夠、吃得清、飲足水，肌膚狀態理應不會太差，但說到底想膚色均勻就要在日常護理下點功夫。

很多品牌研究指出，抑制黑色素形成、清除老化角質和補充足夠水份是構成均勻白皙肌膚的重要條件。我的個人經驗是，想均勻膚色，除了每日做足防曬之外，建議護膚程序要加入以下三大類別的產品。

美白精華

即使保留慣用爽膚水和面霜，也可在護膚程序加入美白精華，每個品牌都有不同的美白配方，熱門成份有維他命C、熊果素、傳明酸、和洋甘菊等等，我經常都試用不同品牌，最重要是質感舒適，快吸收，當然沒有任何敏感不適，連續使用最少四星期才可定論。

香港官網率先發售的美白精華，蘊含11種成份的「雙注氧美白」精華液，內含桃金孃及西印度櫻桃籽萃取，激活細胞含氧力，讓肌膚重新呼吸，肌膚變得透亮均勻，5%維C衍生物，於使用前一刻，與10%粉狀純活性維C新鮮混合成「10+5」混合維C亮白成分，密集修護受光污染傷害的肌膚，提亮、去黃、淡斑、去印，速效勻淨亮白，臨床證實肌膚透亮度提升38%，配方溫和適合所有肌膚使用。

購買：https://www.clarins.com.hk/

去除角質

累積在表皮的老化角質，不但影響肌膚吸收護膚品的養份，也會令膚色看來變得混濁，失去透明感。可視乎肌膚狀態，定時全面或局部去除角質，我一向齊備磨砂和Peeling產品，每次選用其中一款。

精華質地溫和，含有8% Tri Acid（三分子質酸 - 乳糖酸、積雪草酸、杏仁酸），能促進細胞更新，溫和去除老化角質，配方能夠撫平皺紋、細紋，海扇藻及綠球藻，能強化肌膚保護力，使用後肌膚變得更柔滑細緻。

購買：https://hk.elemis.com/

這款磨砂粉末內含水果酵素、竹和椰子的幼細粉末，好處是可以混入潔膚乳和潔面啫喱等按摩肌膚，但可惜現在香港已沒有代理。除了購買品牌產品外，用食物研磨的粉末（如紅豆粉／綠豆粉）都有接近效果。

美白保濕面膜

敷面膜當然想有即時亮白水潤效果，所以面膜不但要即時提亮膚色，更要有保濕效果，去角質後隨即敷美白面膜，可令養份更加吸收。家中常備Paper Mask 和沖洗式美白面膜，通常晚上敷Paper Mask後再塗進行護膚程序，整夜讓肌膚吸收美白精華，如果早上起來覺得膚色暗啞，就將磨砂粉末混入潔面啫喱，然後敷沖洗式面膜，讓肌膚以清爽柔軟的狀態上妝。

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透氣貼服膜片完美貼合面形，將精華快速滲透至肌底，深度提升保水潤度，抑制黑色素積聚、預防色斑和雀斑，解決因泛紅導致的肌膚暗沉，膚色不均等問題，用後肌膚明顯水潤飽滿！

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我已經用到第三瓶的美白面膜，喜歡它的乳霜質地，也喜歡沖淨後的肌膚質感。配方蘊含甘草提取物，修復肌膚屏障，減少水分流失，並阻截黑色素形成，有效均勻及提亮膚色；配合甘草根精萃，提升肌膚細胞對抗紫外線的抵抗力，讓粗糙和乾燥的肌膚變得平滑剔透。